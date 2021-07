La célébrité des Roadies, Rannvijay Singha et sa femme Prianka, ont eu un petit garçon ! | Nouvelles des gens

New Delhi: la renommée des Roadies Rannvijay Singha et sa femme Prianka Singha ont eu la chance d’avoir un petit garçon lundi. L’acteur a partagé la nouvelle sur son Instagram avec une jolie photo et l’a légendé, « #satnamwaheguru .. »

Sur la photo, il a partagé un maillot de sport rouge taille bébé avec une paire de petites baskets.

Dès que son message a attiré l’attention de ses fans, tout le monde a commencé à féliciter le couple puissant. Rannvijay et Prianka se sont rencontrés par l’intermédiaire d’amis communs et après une brève relation, le duo s’est marié lors d’un mariage intime au Kenya en 2015 avec uniquement la famille et des amis proches.

Le couple a également une fille de quatre ans, Kainaat Singha.

Récemment en mars, le couple a annoncé sa deuxième grossesse. Partageant une photo avec sa femme et sa fille, Rannvijay a écrit sur Instagram : « Vous me manquez tellement tous les trois… #satnamwaheguru @priankasingha @singhakainaat. »

Il y a quelque temps, les amis du couple ont organisé une magnifique baby shower à Londres. Prianka a partagé de nombreuses photos de l’événement.

Sur le front de travail, Rannvijay héberge actuellement Splitsvilla 13 aux côtés de Sunny Leone.