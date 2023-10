La célébrité de Trump a été utilisée pour augmenter la valeur du penthouse de la Trump Tower, selon un procès pour fraude

Les dirigeants de l’entreprise de Donald Trump ont déjà augmenté la valeur estimée de son penthouse de la Trump Tower de 20 millions de dollars américains, en partie à cause de la valeur de sa célébrité, selon un témoignage au procès jeudi.

Une autre augmentation de 100 millions de dollars de l’estimation était basée sur un seul courriel d’un courtier immobilier, qui n’avait pas commandé d’évaluation, n’avait pas inspecté le triplex et s’était fait dire qu’il faisait trois fois sa taille réelle.

À la barre des témoins, l’ancien contrôleur de la Trump Organization, Jeffrey McConney, a fait la lumière jeudi sur les calculs centraux du procès pour fraude commerciale civile de Trump à New York.

Le procès intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, allègue que l’ancien président américain a conspiré avec de hauts dirigeants pour exagérer sa richesse et trompé les prêteurs et autres. Trump nie tout acte répréhensible.

Lors de son témoignage avant le procès, Trump a déclaré que les personnes qui faisaient affaire avec lui avaient été averties de ne pas faire confiance à ces déclarations et qu’il n’avait jamais pensé que les documents « seraient pris très au sérieux ».

Il a décrit les états financiers comme une « compilation de propriétés » plutôt qu’une véritable représentation de leur valeur, affirmant que certains chiffres étaient des « estimations ».

Intégral à certains prêts

Mais le témoignage de McConney est venu avec la preuve que les documents faisaient partie intégrante de certaines transactions de prêt.

Dans des lettres présentées au tribunal, McConney a déclaré à une banque qu’il fournissait les états financiers de Trump pour 2015 et 2016, comme l’exigeaient les conditions d’un prêt pour son domaine de Seven Springs, au nord de New York.

Pour déterminer la valeur du penthouse, les dirigeants de Trump ont parcouru les annonces immobilières, à la recherche uniquement des appartements similaires les plus chers, a témoigné McConney.

Et l’augmentation de 100 millions de dollars en 2012 ?

« Je me base sur le courrier électronique de Kevin », a déclaré McConney, faisant référence à l’agent immobilier Kevin Sneddon.

Le courtier avait proposé une estimation rapide basée sur le prix demandé pour un triplex similaire situé dans un immeuble appartenant à Trump ailleurs à Manhattan – un appartement qui s’est finalement vendu à seulement 40 % du prix demandé.

L’année suivante, McConney a ajouté 20 millions de dollars supplémentaires, augmentant la valeur estimée du penthouse de Trump à 200 millions de dollars – un changement basé en partie sur la suggestion d’un responsable immobilier de Trump selon laquelle le lien avec les célébrités de l’appartement justifiait un prix plus élevé.

Contribution à ses propres calculs

McConney a également reconnu avoir fait ses propres calculs, au lieu de s’appuyer sur les chiffres d’une évaluation bancaire, pour augmenter la valeur déclarée de l’immeuble de bureaux de Trump à Wall Street de 227 millions de dollars.

Ces évaluations d’actifs, ainsi que d’autres, ont été incluses dans les états financiers de Trump, qui ont ensuite été transmis aux banques, aux assureurs et à d’autres. James appelle cela « une fraude persistante et répétée ».

Trump dit que James, un démocrate, essaie simplement de nuire à sa campagne présidentielle de 2024.

McConney a estimé qu’il n’y avait pas de « bonne façon » de déterminer les évaluations et qu’il était approprié de calculer la valeur de l’appartement de Trump sur la base des prix demandés plutôt que des prix de vente comme le font les évaluations.

Le juge Arthur Engoron a déclaré : « Je pense que tout lycéen connaît la bonne voie. »

McConney, qui a travaillé pour la Trump Organization de 1987 à février, a également témoigné lors du procès pour fraude fiscale de l’entreprise l’année dernière. Bénéficiant de l’immunité de poursuites, l’ancien contrôleur a admis avoir enfreint la loi pour aider ses collègues dirigeants à éviter les impôts sur les avantages payés par l’entreprise, notamment en remplissant de fausses déclarations de revenus. L’entreprise a été condamnée. Trump lui-même n’a pas été inculpé dans cette affaire.

La comparution de McConney jeudi faisait suite à des jours de témoignage de deux comptables qui ont travaillé sur les états financiers.

L’équipe juridique de James a cherché à démontrer que Trump et son entreprise avaient un contrôle total sur la préparation des déclarations, les comptables externes s’appuyant sur les informations de l’entreprise.

La défense a tenté de démontrer que s’il y avait des problèmes, c’était la faute du comptable Donald Bender.

Bender, qui a préparé les déclarations pendant des années, a insisté jeudi sur le fait qu’il avait demandé aux dirigeants de la Trump Organization tous les documents requis, mais qu’il ne les avait pas toujours obtenus.

Il a déclaré qu’il n’avait eu connaissance de certaines évaluations manquantes que lors de l’enquête des procureurs de Manhattan sur les pratiques commerciales de Trump.