La co-vedette de « The Mummy » de Tom Cruise, Jake Johnson, n’est pas intéressée par le niveau de renommée avec lequel vit Cruise.

Johnson a partagé une histoire sur le fait de travailler avec la mégastar et de se rendre compte de sa propre carrière dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter.

« Je suis allé dîner avec Tom Cruise en Afrique quand on faisait ‘The Mummy’. Nous avons eu un repas complet et je ne pouvais pas croire que les gens ne l’aient pas approché », se souvient Johnson. « Mais quand nous sortons, sa sécurité fait une annonce. Le restaurant s’arrête. Ils suivent tous dehors et font la queue. Il prend une photo avec tout le monde. , et ensuite il prendra toutes vos photos.’ C’était tout pour moi. Je ne veux pas ça.

Il a ajouté: « J’aime être un joueur de deuxième niveau très respecté. J’aime être à côté de Michael Jordan, mais je ne veux pas de ses tirs. »

Johnson est devenu célèbre dans la sitcom Fox « New Girl » avant d’apparaître dans des superproductions comme « The Mummy » et « Jurassic World », et de fournir la voix de Peter B. Parker dans les films d’animation « Spider-Verse ».

Mais l’homme de 45 ans a déclaré qu’il avait décidé de ne pas poursuivre les niveaux de renommée de Cruise plus tôt dans sa carrière lorsqu’il fondait sa famille.

« J’ai eu beaucoup de réunions avec des studios et j’ai vu des ardoises, et ils me demandaient ce que je voulais et quel était mon chemin. Alors, j’ai eu une grande discussion avec mes agents parce que ma femme était enceinte. Les enfants arrivaient. Je n’avait pas arrêté de travailler depuis trois ans. Ça ne me semblait pas bien. Je n’étais pas dedans », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Ils ont dit : ‘Qu’est-ce que tu veux dire ? Tout se passe comme prévu. Nous avons de plus en plus d’opportunités.’ Donc, j’ai demandé une ventilation du modèle et l’objectif de ce chemin sur lequel j’étais. Fondamentalement, c’était ceci : vous faites de la télévision pour obtenir des films. Si les films rapportent de l’argent, vous obtenez de plus gros rôles. Ensuite, les films grossissez avec vos rôles. Et vous appuyez pour obtenir le prochain film. Je leur ai dit que je ne voulais pas ça. C’est à ce moment-là que tout a été retiré, et je n’ai pas dit oui à un chef de studio.

Johnson n’en veut à personne qui s’intéresse à la célébrité ou à une carrière plus médiatisée, mais a admis qu’il ne s’était jamais senti à l’aise d’être reconnu.

« Et je ne dis pas que c’est mauvais si vous tirez votre estime de soi de ce genre de choses », a-t-il déclaré. « Culturellement, on prétend que c’est mal de faire ça. Mais je pense que c’est merveilleux si ça te plaît. Je veux juste une vie très régulière. Et quand tout s’emballait, j’allais au restaurant, et ce serait bizarre pour les gens. pour me remarquer. »

L’acteur peut être vu dans la deuxième saison de « Minx », diffusée sur Starz le 21 juillet.