La célébrité de ‘TMKOC’ Nidhi Bhanushali a l’air CHAUDE alors qu’elle chante et danse sous l’eau en bikini

La renommée de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » Nidhi Bhanushali alias Sonu Atmaram Bhide est une star populaire sur les réseaux sociaux malgré son départ de la série en 2019. Nidhi a forgé un lien sans fin avec ses fans en peu de temps où elle est apparue dans la sitcom à succès et actuellement bénéficie d’un énorme suivi sur les réseaux sociaux.

L’ancienne diva ‘TMKOC’, qui a fait une pause temporaire dans la comédie, parvient à envoûter ses fans avec chaque photo et vidéo d’elle.

Pour les inconnus, Nidhi est une amoureuse de l’aventure et vit sa vie de rêve en explorant la nature et l’inconnu, un jour à la fois. Elle partage souvent des photos et des vidéos sur son Instagram de sa vie aventureuse, affichant parfois ses courbes en bikini, à d’autres occasions montrant ses compétences en yoga sous l’eau.

Maintenant, nous sommes tombés sur une vidéo inédite de la diva ‘TMKOC’ dans laquelle on peut la voir en train de synchroniser les lèvres et de danser sur le morceau ‘Je ne veux pas me demander si c’est une erreur’ de Cake de Comfort Eagle Album. Dans le clip vidéo, on voit Nidhi montrer son dos nu, puis groover sur la piste tout en profitant de sa vie au bord de la plage avec ses amis explorateurs.

Alors que la vidéo continue, on voit Nidhi Bhanushali chanter et montrer quelques mouvements sous l’eau en bikini alors qu’elle est rejointe par un ami. Elle glisse alors sensuellement et nage dans l’eau.

Regardez la vidéo ici :

Plus tôt, Nidhi avait partagé une vidéo sur son compte Instagram qui était magnifique alors qu’elle se baignait dans la piscine. Dans la vidéo, Nidhi s’est calmée avec un yoga asana, puis s’est amusée en glissant sensuellement dans les eaux claires. Vêtue d’un haut noir et d’un bas rouge, Nidhi a stupéfié les fans avec ses compétences sous-marines et les a laissés en redemander en terminant la vidéo en affichant son moi impeccable avec un tourbillon.

Nidhi, la célèbre ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, a récemment mis le feu à Internet avec sa photo prenant la pose pour l’appareil photo tout en portant une robe bleue à col profond. Pour compléter le look, elle a séparé ses cheveux d’un côté de son visage et a enfilé des bijoux géniaux sur son front et sa cheville. Elle a également montré ses dreads et son nez de marque alors qu’elle s’asseyait en prenant gracieusement la pose pour la caméra. Tout en partageant la photo, elle a légendé le post, « La Vie Bohème ».

Regardez la photo ici :

Nidhi a commencé sa carrière d’actrice en tant qu’enfant artiste. Elle a quitté ‘TMKOC’ en 2019 pour poursuivre des études supérieures. Depuis lors, le rôle est joué par l’acteur Palak Sidhwani. Avant Nidhi, le personnage de Sonu a été écrit par Jheel Mehta.