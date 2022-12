La célébrité de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Priya Ahuja alias Rita Reporter réagit au péage pour les dernières photos

Priya Ahuja Rajda, qui est devenue célèbre pour avoir joué le rôle de “Rita reporter” dans le drame télévisé à succès Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, a écrit une longue note critiquant les ennemis pour se moquer de ses choix vestimentaires.

L’actrice a récemment partagé quelques images de sa chambre dans laquelle elle a été vue en train de draper une robe de satin noir sur son corps. Alors que certaines personnes ont exprimé leur appréciation dans la zone des commentaires, d’autres se sont moquées d’elle pour s’habiller dans une tenue aussi “révélatrice”.

Priya a répondu avec colère à ceux qui la critiquaient. Elle a dit qu’elle n’avait besoin du consentement de personne pour ce qu’elle pouvait porter ou non.





Elle a écrit : “Juste pour que vous sachiez que ce que vous pensez de moi ne m’affecte pas du tout. Beaucoup d’entre vous ont mentionné Malav dans les commentaires en disant quel genre de femme je suis et comment il peut me permettre de porter n’importe quoi. est là. Certains d’entre vous ont également dit quelques choses sur Ardaas comme ce qu’il pensera de moi en tant que mère ou ce que je vais lui apprendre en tant que mère. Alors laissez Malav & Ardaas décider seulement quel genre d’épouse et de mère je suis. ”

Elle a poursuivi : “Et laissez-moi aussi vous dire à tous que je n’ai pas besoin de la permission de porter ou de ne pas porter une tenue particulière de la part de qui que ce soit sur cette planète. C’est moi en tant que personne qui décide quoi porter et quel genre de vie live. Merci mais NON MERCI pour toutes les suggestions et conseils. En tant que personne ou en tant que famille @malavrajda et je n’en ai pas besoin !!!”

Priya, qui est réputée pour son attitude insouciante, est totalement différente de ce qu’elle apparaît à la télévision. La diva n’a aucun scrupule à afficher son physique bien défini dans les médias, que ce soit en bikini ou autre maillot de bain.