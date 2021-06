La célébrité de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, Disha Vakani, alias Daya Ben, la vidéo de danse HOT devient VIRALE

La célébrité de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » Disha Vakani alias Daya Ben, qui est actuellement en congé maternité, a eu une carrière fructueuse où elle a réussi à se tailler une place et a impressionné le public avec ses performances.

En particulier, en tant que Daya Ben dans « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », Disha Vakani a réussi à se faire une place dans le cœur du public qui attend avec impatience son retour dans la série. Elle a non seulement réussi à chatouiller les os drôles et à faire rire les téléspectateurs avec sa performance, mais a également très habilement réussi à montrer à quel point elle est une puissance de talent.

Il y a quelques semaines, les photos de mariage de Disha, puis plus tard, des photos d’elle avec sa fille étaient allées sur Internet. Maintenant, une vieille vidéo de l’actrice dansant sur le morceau « Darya Kinare » devient virale.

Dans la vidéo, on peut voir Disha Vakani faire correspondre les pas aux rythmes et donner une performance scintillante qui a stupéfait les fans.

En tant que Daya Ben, alors que les fans l’ont vue interpréter Garba, une forme de danse gujarati, dans l’émission, la performance de Disha dans la vidéo désormais virale n’est rien de ce qu’elle a fait ces dernières années. Non seulement elle a l’air sexy, mais sa performance peut être qualifiée d’exaltante.

Regardez la vidéo ici :

Pendant ce temps, à l’annonce du retour de Disha dans la série, le producteur Asit Modi avait déclaré à ETimes en avril : « Je comprends que le public en a marre d’attendre Daya bhabhi et ils veulent la revoir et je peux comprendre leurs sentiments. Je peut comprendre que les téléspectateurs veulent voir Daya Ben et même moi, je veux la revoir dans la série. »

Modi a ajouté: « Du point de vue du public, si je vois, je veux aussi Daya Bhabhi dans l’émission, mais pendant cette pandémie, certaines choses ne sont pas possibles et le public devra me soutenir pendant les 2-3 prochains mois. Je les demande pour comprendre notre situation. »