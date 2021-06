La célébrité de ‘Naagin 5’ Surbhi Chandna réagit aux informations faisant état de sa participation à l’émission de Salman Khan

La saison 14 de l’émission de télé-réalité controversée ‘Bigg Boss’ a été un succès auprès des téléspectateurs. Tourné au milieu de la pandémie, il a été une source majeure de divertissement pour les téléspectateurs qui restaient à l’intérieur en raison du nouveau coronavirus. Et maintenant, avec la 15e saison en route, la série fait déjà du bruit.

Lors de la finale de Bigg Boss 14, Salman Khan avait annoncé que la maison rouvrirait pour les roturiers dans la saison 15 et, comme d’habitude, des célébrités feront également partie du spectacle.

Et depuis, plusieurs noms ont fait le tour alors que les fans spéculent et souhaitent voir leurs stars dans l’émission populaire. L’un de ces noms est celui de Surbhi Chandna qui revient de temps en temps.

Et après de nombreuses spéculations, la célébrité de « Naagin 5 », Surbhi Chandna, a récemment utilisé son compte Instagram pour clarifier si elle avait été approchée par les créateurs de la 15e saison de l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss.

Lors d’une session « Ask Me » sur Instagram, lorsqu’un fan lui a demandé si elle participait à l’émission de télé-réalité animée par Salman Khan, elle a refusé. Elle a dit: « Pour mettre les rumeurs au repos, non, je n’ai pas été approchée et je ne fais pas Bigg Boss 15. »

Plus tôt, Neha Marda de la renommée de « Balika Vadhu » avait confirmé qu’elle avait été approchée par les fabricants de « Bigg Boss 15 ».

Au cours d’une interaction avec ‘Saas, Bahu Aur Betiyaa’, Neha a déclaré : fais le spectacle en pensant que je ne serai pas capable de le faire. Je pensais que je ne pourrais pas rester enfermé sans contact avec personne. Je pensais qu’un spectacle comme » Bigg Boss » ne me valait pas mais maintenant la situation dans laquelle nous tournons, on a l’impression d’être sur ‘Bigg Boss’. »

Marda a en outre révélé qu’elle se considérait comme une gagnante potentielle. Neha a déclaré: « Je pense qu’après cette expérience, si je vais à ‘Bigg Boss’, je serai un concurrent sérieux. Si je vais à Bigg Boss, je peux gagner le spectacle. »

Pendant ce temps, les inscriptions et les auditions pour les roturiers sont maintenant fermées.