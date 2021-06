La célébrité de Naagin 5, Surbhi Chandna, apparaîtra-t-elle dans Bigg Boss 15 ? Voici ce qu’elle a dit | Nouvelles des gens

New Delhi: Surbhi Chandna, une actrice de télévision populaire et actuellement vedette de l’émission de fiction ‘Naagin 5’, s’est récemment rendue sur son compte Instagram pour clarifier les rumeurs selon lesquelles elle participerait à la 15e saison à venir de l’émission de télé-réalité Bigg Boss.

Lors d’une session Ask Me Anything (AMA) sur Instagram, un fan lui a demandé si elle participait à l’émission de téléréalité controversée. À cela, elle a répondu en disant qu’elle ne participerait pas et qu’elle n’avait de toute façon pas été approchée pour cela. Elle a écrit : « Pour mettre fin aux rumeurs, non, je n’ai pas été approchée et je ne fais pas Bigg Boss 15 ».

À l’approche de Bigg Boss 15, des rapports ont fait état de diverses stars telles que Disha Vakhani de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Parth Samthaan de Kasautii Zindagii Kay 2 fam, Nia Sharma de Naagin 4 et même Rhea Chakraborty aurait été approchée pour l’émission animée par Salman Khan.

Côté travail, Surbhi Chandna joue actuellement le rôle principal dans « Naagin 5 » d’Ekta Kapoor, produit par Balaji Telefilms.

Elle a été vue pour la première fois dans « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » en 2009. Elle a également figuré dans « Ek Nanad Ki Khushiyon Ki Chaabi… Meri Bhabhi ».

Cependant, c’est en 2014 dans Qubool Hai de Zee TV qu’elle a été remarquée et appréciée pour avoir interprété brillamment un personnage sourd à l’écran. Son rôle principal dans ‘Ishqbaaaz’ aux côtés de Nakuul Mehta lui a valu plusieurs prix, dont l’Indian Television Academy Award, le Asian Viewers Television Award, le Gold Award et le Lions Gold Award.