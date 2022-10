La célébrité de Mere Sai, Aanya Soni, est hospitalisée après une insuffisance rénale, écrit une note déchirante

Anaya Soni, qui est apparue dans des programmes télévisés tels que Naamkaran, Ishq Mein Marajwaan et Mere Sai, souffre d’insuffisance rénale et a été hospitalisée. Tard samedi soir, la star a posté un message concernant son état, qu’elle a qualifié de grave, sur son compte Instagram. Elle a déclaré qu’elle devra subir une dialyse et qu’après la procédure, elle demandera une greffe de rein. De plus, elle a demandé à ses disciples de prier pour elle.

Le message d’Anaya disait: “Les médecins disent que mon rein est défaillant et que je dois suivre une dialyse… Ma créatinine est arrivée à 15,76 et l’hémoglobine est à 6,7… l’état est grave… Je suis hospitalisé dans l’esprit saint Andheri East hôpital lundi .. priez pour moi les gars. Une vie n’a pas été un voyage facile pour moi j’essayais de me détendre en profitant du moment présent mais oui le temps aane wala tha pata tha mujhe (je savais qu’un tel moment viendrait) .. mais cela aussi passera .. bientôt pour accompagner ma greffe de rein .. demandera une post-dialyse rénale.

Anaya a reçu de nombreux vœux de la part de ses admirateurs et collègues acteurs.

Un article de Navbharattimes.com affirme qu’Anaya a désespérément besoin d’une aide financière et n’a pas les fonds nécessaires pour payer les soins médicaux. Elle aurait également demandé une aide financière l’année dernière. Elle a affirmé qu’en 2015, elle n’avait qu’un seul rein. Son père lui avait donné un rein alors que ses deux reins étaient défaillants.