La célébrité de Lock Upp, Anjali Arora, montre ses mouvements de danse grésillants; se fait massivement troller alors que les internautes lui rappellent la fuite d’une vidéo MMS

Lock Upp Anjali Arora est de retour alors qu’elle attrape tous les globes oculaires avec ses mouvements de danse sexy dans une petite robe. Alors que sa vidéo devient virale, elle fait face à des critiques massives de la part des internautes alors qu’ils ramènent la conversation de sa vidéo MMS divulguée. Il a été allégué qu’Anjali faisait partie de cette vidéo MMS alors qu’elle clarifiait l’air derrière et s’en prenait aux personnes qui affirmaient qu’elle était dans le MMS. La vidéo de danse d’Anjali devient virale pour toutes les raisons adorables alors que son chien de compagnie devient le bombardier vidéo et gagne le cœur de ses fans. Anjali est devenue célèbre grâce à son passage dans Lock Upp de Kangana Ranaut produit par Ekta Kapoor.

Regardez la vidéo de la célèbre Lock Upp Anjali Arora qui brise Internet avec ses mouvements de danse sexy.

Anjali était appelée la candidate intelligente de la maison et son faux angle d’amour avec le comédien et le gagnant de l’émission Munawar Faruqui était l’un des points forts de l’émission. Cependant, après être sortis de l’émission, ils se sont tous les deux séparés et ont même admis qu’ils s’étaient livrés à la création d’un faux amour pour rester plus longtemps dans le Lock Upp. Un utilisateur a critiqué Anjali pour cette vidéo de danse et l’a qualifiée de bon marché, “Les filles bon marché rendent notre société sale”. Un autre utilisateur a commenté, ” kachcha badam dekhana bhool gaee.”. Les internautes deviennent plus méchants avec Anjali Arora et cette fille ne prête pas attention à la négativité.

Et maintenant, la dernière fois que nous entendons Ekta Kapoor revient avec Lock Upp 2 avec Kangana Ranaut alors qu’elle a qualifié l’émission de grand succès et a affirmé que les fans l’attendaient avec impatience. Eh bien, maintenant que Bigg boss 16 est terminé, les fans trouveront certainement un autre substitut intéressant avec Lock Upp.