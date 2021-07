La célébrité de Khatron Ke Khiladi 11 Nikki Tamboli s’ouvre sur la vie amoureuse, révèle pourquoi elle préfère rester célibataire! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Nikki Tamboli, qui a acquis une immense renommée après avoir joué dans Bigg Boss 14, est devenue une personnalité bien-aimée parmi les téléspectateurs et a accumulé un énorme succès sur les réseaux sociaux. En plus des émissions de télévision, elle a joué dans des clips à succès tels que « Shanti », « Number Likh », élargissant encore sa base de fans. Maintenant, elle est prête à laisser les fans la voir dans l’émission de télé-réalité d’aventure « Khatron Ke Khiladi 11 » animée par Rohit Shetty.

L’actrice, qui a récemment vécu une tragédie personnelle, a fait preuve d’une grande force et d’une grande résilience, choisissant de se consacrer à son travail. Dans une récente interview, Nikki parle de son expérience de tournage pour l’émission au Cap avec ses amis et concurrents Shweta Tiwari et Divyanka Tripathi, et comment elle s’est relevée après la disparition tragique de son frère.

Voici quelques extraits de l’entretien :

Q. C’est votre deuxième émission de télé-réalité d’affilée, quel est le format que vous aimez ?

A. Dans les émissions de télé-réalité, vous avez l’opportunité d’être réel. Je ne sais pas combien de personnes restent fidèles à elles-mêmes, en particulier dans cette industrie, où les gens sont tellement soucieux de leur image (pas tout le monde mais quelques-uns), et j’aime être réel, en face, donc en faisant des émissions de téléréalité une opportunité d’être réel et de divertir mes fans.

Q. Vous serez vu en train de faire des cascades formidables dans la série. Une peur particulière que vous avez pu surmonter ?

R. Aucun. Je n’y suis pas allé pour surmonter mes peurs. Pour être honnête, vous ne surmontez pas la peur en une ou deux tentatives, cela prend des années, parfois même une vie. Il n’y avait pas de scénario comme « surmonter la peur » pour moi. Tout était une question d’expérience, à quel point j’aimais ça, ai-je même essayé, à quel point j’ai diverti mes fans. Ce mois de ma vie a été le meilleur moment de ma vie. Bien que je ne pensais pas que je pourrais m’amuser autant parce que je venais de perdre mon frère et j’étais parti avec un état d’esprit que je ne parlerais à personne, continue de pleurer, mais non… rien de tel n’est arrivé. Les choses étaient opposées et je me suis bien amusé.

Q. Votre engagement au travail est louable. Vous avez tourné pour Khatron Ke Khiladi 11 à un moment où vous faisiez face à une tragédie personnelle, la mort de votre frère. Comment avez-vous vécu cette phase ?

R. Il y a quelque chose qui s’appelle la passion et je suis très passionné par mon métier. J’adore jouer et si c’est une émission de télé-réalité, eh bien, rien de tel. J’adore les émissions de télé-réalité. Viennent ensuite les engagements. Si vous êtes passionné par votre travail, vous ne reviendrez jamais sur vos engagements. Je me souviens que j’avais dit à mon frère que je ferais Khatron Ke Khiladi et il était très excité. Il sait que je crains beaucoup de choses, mais il m’a dit qu’il était sûr que tout comme la façon dont j’ai diverti mes fans dans Bigg Boss 14, je ferai de même ici. Il ne m’a jamais demandé de gagner Bigg Boss 14 ou Khatron Ke Khiladi. Sa devise était… « vous allez et laissez vos fans voir à quel point vous êtes divertissant ». Bigg Boss et Khatron Ke Khiladi sont des formats totalement différents et je voulais que mes fans voient mes deux avatars. J’étais très concentré sur le fait que je devais y aller car si mon frère avait été en vie, il m’aurait envoyé, advienne que pourra ! Alors, quand mon frère n’est pas là, pourquoi ne devrais-je pas y aller ? Mon frère n’est plus, c’était son souhait était que je parte (pour Khatron Ke Khiladi). Qu’il soit vivant ou mort, je ne peux pas le décevoir.

Q. Quels étaient vos piliers de soutien lors de la fusillade de Khatron Ke Khiladi 11 ?

A. Abhinav Shukla, Aastha Gill, Arjun Bijlani. C’était plus facile de se rapprocher d’Abhinav depuis que nous avons travaillé ensemble. Nous sommes de très bons amis. Aastha et Arjun aussi. C’est tellement gentil de leur part qu’ils m’ont accepté comme je suis et malgré le fait que je ne puisse pas faire quelques cascades. Ils ont toujours été d’un grand soutien.

Q. À quoi ressemblait votre équation avec Shweta Tiwari et Divyanka Tripathi, les deux stars féminines les plus âgées de l’industrie du gang Khaton Ke Khiladi 11 ?

A. Divyanka (Tripathi) et Shweta (Tiwari) sont super cool. Shweta, je pense que c’est très intéressant parce qu’elle a un grand sens de l’humour. Divyanka en revanche est très audacieuse. Elle est très inspirante dans le sens où elle ne dira jamais « cela n’arrivera pas », elle ira juste pour le gagner. Elle est fabuleuse ! Ils sont tous les deux très amusants et affectueux.

Q. Vous n’arrêtiez pas de taquiner les fans avec des photos du tournage. Bien que vous ayez beaucoup d’amour, en plus de la positivité, il y a aussi de la négativité sur les réseaux sociaux. Êtes-vous affecté par les trolls ?

A. J’aime mes fans. En fait, à tous ceux qui trollent, je voudrais donner mon amour. Vraiment, après avoir perdu mon frère, je crois en l’amour. Vous ne pouvez pas vous accrocher à des choses négatives ou détester ceux qui trollent. Je veux juste répandre la positivité.

Q. En raison de votre attitude insouciante et de votre franc-parler, beaucoup de gens vous comprennent parfois à tort comme étant impoli ou quelqu’un qui a de l’air autour d’elle. Est-ce que ça te dérange?

R. Non, ça ne me dérange pas. Les gens qui ont travaillé avec moi et mes amis savent exactement qui je suis. Dans cette industrie, tout le monde se parle pour obtenir des commentaires sur une personne et l’expérience de travail avec elle. Et les gens parlent toujours en bien de moi. Ils disent des choses comme « Je suis la personne la plus humble avec qui ils ont travaillé ». Qu’est-ce que je veux d’autre ! J’ai eu cette image à cause de Bigg Boss. Le public ne m’a pas tagué avec cette image. Les concurrents m’avaient catégorisé et tagué de cette façon et c’est ainsi que le public a reçu le signal. Mais si j’avais été aussi mauvais, le public n’aurait pas voté pour que je sois dans le top 3.

Q. Êtes-vous en contact avec Salman Khan, votre animateur de l’émission « Bigg Boss 14 » ?

R. Pas vraiment. Mais j’adorerais faire un film avec Salman monsieur, j’attends juste une opportunité.

Q. Vous avez récemment parlé de ne pas avoir le temps pour les relations occasionnelles. Alors, vous voyez quelqu’un et envisagez une proposition sérieuse ?

R. Je ne vois personne. Après avoir perdu mon frère, je suis devenu très sérieux dans ma vie et je ne veux gâcher la vie de personne. Je n’ai pas le temps pour les relations occasionnelles.