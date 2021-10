La célébrité de Jodha Akbar, Manisha Yadav, meurt d’une hémorragie cérébrale, la co-star Paridhi Sharma est « choquée » | Nouvelles télévisées

New Delhi: La célèbre actrice de l’émission télévisée Jodha Akbar, Manisha Yadav, qui a joué le rôle de Salima Begum – l’une des épouses d’Akbar dans l’émission d’Ekta Kapoor, est décédée d’une hémorragie cérébrale vendredi 1er octobre, selon des informations. Sa co-star Paridhi Sharma, qui a essayé le rôle de Jodha, est choquée par le développement et s’inquiète particulièrement pour le fils de Manisha, âgé d’un an.

Paridhi a profité de ses histoires Instagram pour exprimer sa consternation. « Cette nouvelle est tellement déchirante », a écrit l’actrice avec une photo de Manisha dans le rôle de Salima Begum.

Manisha, qui était mère d’un petit garçon d’un an, s’est rendue sur son compte Twitter en juillet pour partager des photos avec son fils à l’occasion de son premier anniversaire. « Joyeux 1er anniversaire mon précieux bébé !!! Mon petit garçon arc-en-ciel, tu as été une telle lumière dans ma vie pendant une saison difficile. Je suis tellement bénie et reconnaissante d’être ta maman. Je t’aime tellement », a écrit l’actrice.

Joyeux 1er anniversaire mon précieux bébé !!!

Mon petit garçon arc-en-ciel, tu as été une telle lumière dans ma vie pendant une saison difficile. Je suis tellement bénie et reconnaissante d’être ta maman. je t’aime tellement pic.twitter.com/GCxy5h4eWn – Manisha Yadav (@manishayadav164) 30 juin 2021

Joyeux anniversaire ma citrouille pic.twitter.com/ONJNToTllD – Manisha Yadav (@manishayadav164) 2 juillet 2021

Paridhi Sharma, parlant à ETimes, s’est souvenu de Manisha. «Je n’étais pas en contact constant avec elle après la sortie de notre émission. Mais nous avons un groupe WhatsApp qui s’appelle Mughals et toutes les actrices qui étaient des actrices dans la série font partie de ce groupe. C’est ainsi que nous restons en contact et si quelque chose d’important doit être partagé sur la vie de quelqu’un, nous le faisons sur le groupe. J’ai appris cela hier dans le groupe et j’ai été choqué », a expliqué Jodha à l’écran.

Elle a ajouté : « Manisha était un acteur formidable avec qui travailler. Son énergie était toujours élevée et elle était une personne joyeuse. Nous avons passé un bon moment à tourner ensemble pour le spectacle. Je me souviens qu’elle était toujours pleine de vie. Apprendre sa mort est vraiment triste pour moi et ce qui est encore plus dérangeant, c’est qu’elle a un bébé d’un an. Mon cœur va à sa famille ».