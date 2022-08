La célébrité de Diya Aur Baati Hum, Kanishka Soni, se marie, exhibe le sindoor et le mangalsutra

Connue pour avoir joué le bahu de Daisa dans le drame télévisé populaire Diya Aur Baati Hum, Kanishka Soni fait la une des journaux après avoir annoncé qu’elle s’était mariée. L’actrice a fait partie de nombreuses émissions de télévision, dont Pavitra Rishta, Devi Adi Parashakti et d’autres.

Il y a quelques jours, l’actrice a fêté son anniversaire et a partagé une photo sur laquelle on la voyait portant du mangalsutra et affichant son sindoor. Partageant la photo, l’actrice a écrit : “mariée à moi-même depuis que j’ai réalisé tous mes rêves moi-même et la seule personne dont je suis amoureuse est MOI-MÊME, je réponds à toutes les questions que je reçois. Je n’ai jamais besoin d’un homme… Je suis heureuse. toujours seul & dans la solitude avec ma guitare je suis la déesse, Forte & Puissante, shiva & Shakti tout est en moi, merci.





Dans un autre message, l’actrice a mentionné que son compte Facebook avait été piraté et a écrit : “Hé les gars, mon #facebook est #hacké. BAY beaucoup d’amour #keepsuporting & #keeploving #artist #guitar #singer #guitarist #girl.





Dans son message d’anniversaire, l’actrice a écrit: “De #mumbai #worliseaface #worlisealink à arriver ici sur ce #brooklynbridge tout seul, je me sens super fière de moi, plus je regarde mes défis et la façon dont je les surmonte .. Je tombe dedans Je m’aime de plus en plus, je suis reconnaissant et reconnaissant d’avoir fait de moi l’un des dieu les plus forts de l’être humain et merci à chacun d’entre vous qui m’a envoyé des bénédictions et l’amour sur mon gâteau d’anniversaire manque bcoz Je ne suis pas un amateur de gâteau et je suis un certain régime pour me garder en forme et bien .. tranquillement heureux avec ça .. je vous aime tous.





Plus tôt, une femme gujarati pour laquelle Kshama Bindu a fait des nouvelles après s’être mariée. La femme avait décidé de donner l’exemple de l’amour-propre par son acte d’auto-mariage.