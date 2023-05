La célébrité de Bigg Boss, Sonali Raut, brûle Internet en bikini rose sexy, regardez

La célébrité de Bigg Boss, Sonali Raut, sait sûrement comment faire monter la température et l’actrice, qui a fait ses débuts à Bollywood en 2014 face à Himesh Reshammiya dans The Xpose, l’a encore fait en publiant une vidéo portant un bikini chaud et sexy.

Sonali Raut a partagé la vidéo sexy sur son compte Instagram officiel et elle est maintenant devenue virale. Dans la vidéo, on peut voir Sonali Raut marchant sur une plage portant un bikini rose. Sonali Raut a légendé la vidéo : « Mermaid » et inutile de dire que l’actrice a l’air super sexy dans la vidéo dans laquelle elle affiche ses courbes.

Regardez la vidéo virale ici :





Sonali Raut n’a peut-être pas goûté au succès à Bollywood, mais elle est un visage bien connu sur les réseaux sociaux. Sonali reste dans l’actualité avec ses séances photo et ses vidéos audacieuses.

Il y a quelques jours, Sonali Raut avait posté une photo d’elle dans un ensemble bikini en dentelle blanche.

En 2010, Sonali Raut a attiré l’attention lorsqu’elle est devenue membre de Kingfisher Calendar. Sonali Raut a participé à la saison 8 de Bigg Boss et a conquis le cœur de ses fans avec sa personnalité audacieuse.

Sonali Raut a également travaillé dans la série Web Dangerous, qui mettait en vedette Bipasha Basu et Karan Singh Grover.