La célébrité de Bigg Boss, Shehnaaz Gill, a confié à un fan « l’industrie mein patli ladkiyan chalti hai » – Regardez la vidéo | Buzz News

New Delhi : Shehnaaz Gill fait des merveilles depuis son passage dans Bigg Boss 13. La belle diva a récemment été mise en ligne sur sa chaîne YouTube afin d’interagir avec ses fans.

En discutant avec ses fans, elle a partagé son régime alimentaire, son emploi du temps quotidien et aussi ses projets à venir.

Au cours de l’interaction, l’un de ses fans a écrit qu’elle était plus jolie pendant ses 13 jours Bigg Boss, ce à quoi l’actrice a réagi que c’était son « look préféré » et qu’il ne lui serait pas difficile d’y revenir car il l’oblige à manger beaucoup. Elle a également poursuivi en disant, « Par baat ye hai na, industrie mein kam nahi milta, yaha pe patli ladkiya chalte hai. »

Décrivant plus en détail comment elle a perdu du poids, elle a déclaré : « Mon équipe n’arrête pas de me dire d’arrêter de prendre du sucre et du sel. Mais tout ça, c’est des bakwas. Il est important de contrôler la quantité. Vous prenez rapidement l’habitude de manger moins et c’est la clé pour perdre du poids.

Elle a également partagé son régime alimentaire et a déclaré: « Je mange du moong au petit-déjeuner avec du thé et du dal, du chawal et du sabzi au déjeuner et au dîner, je n’ai que du lait. »

Récemment, l’actrice est devenue la muse du photographe de mode le plus célèbre de Bollywood, Dabboo Ratnani. Dabboo a pris son compte Instagram et a partagé une vidéo boomerang de Sana. La vidéo est déjà devenue virale sur les réseaux sociaux et ses fans attendent avec impatience les résultats finaux.

Récemment, Dabboo a publié le calendrier de cette année où Tara Sutaria et Vijay Devarakonda ont finalement fait leurs débuts. En dehors d’eux, d’autres célébrités qui faisaient également partie du calendrier 2021 de Dabboo Ratnani comprenaient Abhishek Bachchan, Vidya Balan, Vicky Kaushal, Sunny Leone et Kiara Advani, entre autres.

Le calendrier annuel de Dabboo Ratnani présente les vedettes de Bollywood et tout le monde veut faire partie de son calendrier au moins une fois dans sa vie.