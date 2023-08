La célébrité de Bigg Boss Rahul Mahajan et sa femme Natalya Ilina sont-elles prêtes à divorcer ?

La vie conjugale de Rahul Mahajan a fait parler de lui en ville. Il est marié pour la troisième fois à la mannequin kazakhe Natalya Ilina. Sa vie conjugale a été assez difficile. Rahul s’est marié avec Shweta Singh en 2006 et a divorcé en 2008. Il s’est ensuite marié avec Dimpy Ganguly en 2010. Il avait rencontré Dimpy lors de son émission de téléréalité, Rahul Dulhaniya Le Jaayega. Cependant, ils ont également eu une séparation laide en 2015. Rahul est récemment apparu dans Smart Jodi avec sa femme, Natalya. Ils avaient l’air assez adorables et avaient une chimie incroyable dans la série. Mais les dernières nouvelles concernant leur divorce sont assez choquantes.

Un rapport du Times Of India indique que le couple se dirige vers un divorce. Une source proche du portail a déclaré qu’il y avait des problèmes de compatibilité entre les deux depuis le début. Ils ont prolongé leur mariage aussi longtemps qu’ils le pouvaient.

Cependant, ils ont été séparés l’année dernière et ont demandé le divorce. Ils ont également demandé le divorce l’année dernière. L’un des amis proches de Rahul a également parlé au portail. L’ami a partagé qu’il était sous le choc après son troisième divorce, mais il va bien maintenant.

Rahul Mahajan sur son divorce

Son ami a également déclaré qu’il espérait trouver l’amour et ne voulait pas parler de sa vie personnelle maintenant. Rahul Mahajan a également réagi à la nouvelle et a déclaré qu’il souhaitait garder sa vie privée privée et ne voulait pas en parler. Il n’a ni confirmé ni démenti les informations.

Il a partagé qu’il ne parlait même pas à ses amis de sa vie privée. Rahul a également déclaré qu’il allait bien maintenant. Natalya a refusé de commenter la nouvelle.

Rahul a fait partie de Bigg Boss 2 et était entré dans Bigg Boss 14 en tant que challenger.