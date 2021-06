La célébrité de Bigg Boss, Paras Chhabra, déclare : « Je ne veux pas être une star du porno, je veux être un acteur » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Paras Chhabra, ancien de Bigg Boss 13, qui a récemment participé à de nombreux clips comme Nazaraa, Galat, Rang Lageya et Bardaashth, a déclaré plus tôt qu’il souhaitait jouer un rôle principal dans une série télévisée, mais plus maintenant. L’acteur est maintenant avide de « projets axés sur la performance ».

« Avant de faire Bigg Boss, j’avais en tête que je voulais faire des séries télévisées en tant que leader. J’ai fait quelques émissions à la télévision, en dehors des émissions de téléréalité, mais maintenant je veux faire des projets axés sur la performance, ce que je ne pense pas possible sur le support actuellement », explique Paras à ETimes.

Le joueur de 30 ans estime que la plate-forme OTT est un moyen plus approprié pour lui de jouer le genre de rôles significatifs qu’il recherche.

« Ce que je comprends, c’est que les gens sont plus dans la plate-forme OTT maintenant, donc je suis plus enclin à faire des émissions sur le Web, pour lesquelles je suis déjà en pourparlers avec quelques créateurs », a partagé Paras.

Malgré son désir de travailler sur des émissions OTT, l’ancien vainqueur de MTV Splitsvilla s’est fixé des limites.

« Les limites n’existent peut-être sur aucune plate-forme, mais j’ai mes propres limites. On m’a récemment proposé des projets qui m’ont obligé à devenir intime et trop audacieux. Mais j’ai l’impression qu’ils sont rarement nécessaires dans un spectacle », révèle l’acteur.

Parlant d’avoir des scènes intimes juste pour titiller le public sans que cela soit requis dans l’histoire, Paras poursuit: «Il n’y a généralement aucun lien entre les scènes audacieuses et le scénario et elles sont là pour créer un buzz. Même en faisant preuve d’audace, les créateurs d’aujourd’hui montrent presque tout d’un acteur et d’une actrice. Je ne veux pas être une star du porno, je veux être acteur.