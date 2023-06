La célébrité de Bigg Boss, Nikki Tamboli, brûle Internet dans un haut de bikini sexy, un pantalon taille basse, une montre

Vidéo virale: la célébrité de Bigg Boss, Nikki Tamboli, brûle Internet en haut de bikini, pantalon taille basse, montre

La célébrité de Bigg Boss 14, Nikki Tamboli, est connue pour son sens vestimentaire audacieux et son attitude décalée. Il ne serait pas faux de dire que Nikki Tamboli est l’un des acteurs les plus en forme de l’industrie cinématographique et l’actrice continue de montrer son corps chaud en partageant des vidéos et des photos sexy sur Instagram. Nikki Tamboili fait encore une fois monter la température sur Instagram avec une vidéo torride et sexy, devenue virale sur les réseaux sociaux.

Nikki Tamboli est très active sur Instagram et elle bénéficie d’un énorme suivi de fans sur Insta. Inutile de dire que toutes ses vidéos et photos deviennent virales et c’est la raison pour laquelle une vieille vidéo de Nikki Tamboli casse Internet.

Regardez la vidéo virale ici :





Dans la vidéo virale, Nikki Tamboli, 26 ans, porte un haut de bikini dos nu et un pantalon taille basse. « Et en hiver, j’ai envie de tous ces moments ensoleillés », avait légendé Nikki Tamboli.

Nikki Tamboli a également joué dans certains films tamouls et télougou. Elle a été vue pour la dernière fois à la télévision en 2021. Nikki Tamboli avait récemment déclaré dans une interview à ETimes qu’elle se concentrait actuellement sur ses débuts à Bollywood. «Je ne ferai aucune émission de télévision dans un avenir proche. Je ne suis pas non plus désireux de faire des émissions de télé-réalité maintenant. J’ai quelques projets passionnants en vue, mais je ne veux pas en parler avant qu’ils ne sortent. Je veux faire mes débuts à Bollywood bientôt.