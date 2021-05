La célébrité de «  Bigg Boss  », Kashmera Shah, ferme les haineux avec une photo en bikini, dit «  Allez-y, passez une journée sur le terrain à la traîne  »

Renommée «Bigg Boss» et épouse du comédien-acteur Krushna Abhishek, Kashmera Shah n’est pas du genre à mâcher ses mots. Fervente utilisatrice des médias sociaux, Kashmera a été un défenseur de la positivité corporelle. Et donc, quand elle a été trollée en ligne, elle l’a rendu à ses « critiques » avec sa dernière photo Instagram.

En réponse à ses haineux qui l’ont critiquée pour avoir publié des photos « révélatrices » sur Instagram et son âge lui a fait honte, Kashmera a laissé tomber une photo brûlante d’elle-même vêtue d’un bikini rouge chaud associé à une chemise en satin bleu royal qui semblait voler dans le air pour donner cet effet dramatique à la photographie.

Avec la photo, Kashmera a défié ses « haineux » de la troller autant qu’ils le voulaient.

Partageant le message, elle a écrit: « J’ai déjà assez de critiques. Mais la voix la plus forte que j’entends est la mienne. Je suis ma propre pom-pom girl. Alors allez-y et passez une journée sur le terrain à la traîne. Après tout, vous avez aussi besoin de quelque chose à faire avec votre la vie mes chers haineux. «

Jetez un œil à la publication de Kahsmera ici:

Dès que Kashmera a partagé la photo en ligne, elle a trouvé un partisan à Ankita Lokhande qui a consulté la section des commentaires et a écrit: « Donc, Kashmera, tellement motivant, souhaite avoir un corps comme toi. »

D’autres ont également félicité Kashmera pour ne pas avoir cédé aux trolls. « Wow magnifique, tous les haineux sont jaloux parce qu’ils n’ont pas un corps comme vous », a écrit un utilisateur.

« Ignorez les imbéciles qui ont l’habitude de voir les choses sous un mauvais jour. Vous portez bien la tenue vestimentaire et c’est une source d’inspiration. Beaucoup d’amour », a commenté un autre.

Pour l’inversé, Kashmera est la mère de jumeaux – Rayaan et Krishaang.

L’actrice qui a toujours eu un corps en forme a pris du poids lors du dernier verrouillage. Partageant cette lutte et cette phase avec ETimes TV, Kashmera avait déclaré dans une interview précédente: « Quand j’essayais de concevoir pendant cette lutte, j’avais mis beaucoup de temps. Ensuite, quand nous avons opté pour la FIV et que les bébés arrivaient pendant tout cela, mon corps a complètement tourné en l’air.J’ai arrêté de m’occuper de moi-même et il y a trois ans des bébés sont nés puis j’ai commencé à travailler pour mon autre bébé qui était mon film. Je réalisais, donc je me concentrais entièrement sur le film. Mes deux années entières y ont passé. «

Cependant, elle a travaillé sur elle-même et s’est poussée à se remettre en forme. Et sa chronologie Instagram prouve à quel point elle s’est éloignée de ses problèmes de poids.