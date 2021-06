La célébrité de Bigg Boss, Kamya Punjabi, FLAMME Vikas Gupta pour son affirmation de « sortir avec Pratyusha Banerjee », a déclaré: « Fame chahiye ki kya chahiye? | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’actrice de télévision populaire et ancienne candidate de Bigg Boss, Kamya Punjabi, a fustigé le producteur Vikas Gupta pour sa récente déclaration affirmant qu’il était sorti avec l’actrice de Balika Vadhu, Pratyusha Banerjee.

Dans son interview avec ETimes, Kamya Punjabi a critiqué Vikas Gupta. Elle a dit : « Pourquoi parler du passé avec elle maintenant ? » Elle a demandé si c’était juste pour la publicité de sa part, et s’il voulait la gloire. « Pratyusha n’est pas là pour dire au monde si c’est vrai ou incorrect. Elle n’est pas là pour vérifier ces affirmations. Pourquoi Vikas parle-t-il de son passé avec elle maintenant? Fame chahiye ki kya chahiye? Je n’apprécie pas du tout. Je n’ai pas lu ou regardé l’interview. Je ne veux pas savoir ki Pratyusha ke baare mein sach likha hai, jhooth likha hai ya tareef likhi hai. »

« Elle n’est plus avec nous. C’était sa vie personnelle. Kisi ko haq nahi hai ki uske baare mein ab baat kare. Vikas koi doodh peeta bachcha nahi hai. Uske raisons honge, par jo apne hêtre mein nahi hai usko kyu drag Karna », a-t-elle ajouté.

Kamya, une amie proche de feu Pratyusha n’a pas apprécié que Vikas traîne son nom et fasse des réclamations maintenant.

Pour les inconnus, Vikas Gupta a parlé de sa bisexualité et a dit à Etimes : « Pratyusha l’a appris après notre rupture. Nous avons été ensemble pendant une courte période. La raison de la rupture serait que certaines personnes lui ont dit du mal de moi. . Mais je ne veux pas entrer dans les détails car elle n’est plus. J’étais très en colère contre elle après la rupture. Je l’ai évitée quand je l’ai vue sur la route une fois. Elle m’a appelé pour me demander comment Je fais ça. J’aimais Pratyusha. Je voulais faire un gros projet avec elle. Hélas! ».

Il a également révélé qu’elle avait appris sa sexualité avant leur rupture.

En fait, L’ex-petit ami de Pratyusha Banerjee, Rahul Raj Singh a également rejeté ces allégations de Vikas Gupta. Il a également déclaré que Vikas et Pratyusha ne sont jamais sortis ensemble.

Vikas Gupta est un producteur de télévision, directeur créatif, scénariste et animateur de renom. Il est surtout connu pour son apparition dans Bigg Boss 11 et l’animation de l’émission MTV Ace Of Space.

Pratyusha Banerjee est devenue une star du jour au lendemain avec ‘Balika Vadhu’. Elle est décédée le 1er avril 2016, et sa disparition choquante a laissé sa famille, ses amis et ses fans en deuil. L’actrice a été retrouvée pendue dans son appartement de Bombay.

Elle a également participé à Bigg Boss 7 avec Kamya Punjabi et Gauahar Khan.