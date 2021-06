Eijaz Khan et Pavitra Punia avaient levé les yeux quand ils ont commencé à se rapprocher sur ‘Bigg Boss 14’. Bien qu’Eijaz ait montré de la réticence au début, mais une fois le spectacle terminé, les deux ont commencé à sortir ensemble.

Les deux partagent souvent des photos ensemble sur leurs réseaux sociaux et les internautes les adorent.

Récemment, Pavitra a posté une photo d’elle donnant un look glamour vêtue d’une tenue indienne. En voyant cela, Eijaz Khan n’a pas pu s’empêcher de commenter « meri hai », disant au monde qu’elle lui appartenait.

Non seulement Eijaz, mais les fans de Pavitra étaient également impressionnés par la photo. Ils ont commenté avec des compliments et des emojis hearteye.

Dans une précédente interview avec Zoom Digital, Eijaz Khan a déclaré qu’il voulait profiter de chaque instant de sa relation. En réponse à la question sur son lien avec Pavitra Punia, l’acteur a déclaré: « Je pense que, comme tout être humain, nous ne sommes pas différents. Yaar, je ne veux pas trop en parler. Cela continuera à sortir dans public, ils continueront à en parler. Nazar lag jaati hai yaar. Que certaines choses restent privées. Ce pourraient être les plus beaux jours de notre vie quand je sors de Grand Patron 14 de nouveau. Donc, je veux en profiter le plus possible sans le dire à tout le monde. Laissons-nous tranquilles. »