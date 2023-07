La célébrité de Bigg Boss, Ajaz Khan, affirme avoir rencontré Aryan Khan et Raj Kundra en prison; rappelle 400 personnes utilisant une toilette

La célébrité de Bigg Boss, Ajaz Khan, est sortie de prison, et il prétend avoir rencontré Aryan Khan et Raj Kundra à l’intérieur et se souvient que ce fut l’expérience la plus horrible car il y a passé plus de 26 mois, soit un an et deux mois. Ajaz Khan a été emprisonné pour avoir acheté de la drogue et il a exprimé sa tristesse d’avoir été déclaré coupable avant d’atteindre le tribunal. Dans une interview avec ETimes, « Un jour ressemble à un an à l’intérieur de la prison. Je ne veux rien dire sur la personne qui a porté plainte contre moi (en référence à Sameer Wankhede), et le monde est témoin de ce qui lui arrive. . Je lui souhaite bonne chance. J’ai été jugé coupable avant même que le verdict ne soit prononcé. J’ai finalement été libéré sous caution par la Cour suprême, mais j’ai été en prison pendant 26 mois, et j’ai raté le travail et les années de croissance de mon fils . »

Ajaz affirme avoir rencontré Aryan Khan en prison.

L’acteur a ajouté : « Ek toilet mein 400 log jaate hain. Imaginez l’état de ces toilettes ! J’ai traversé l’anxiété et la dépression. C’était dur, mais j’ai dû survivre pour ma famille, qui comprend mon père de 85 ans. , sa femme et son fils. J’ai rencontré de nombreuses personnes, dont l’ancien ministre de l’Intérieur Anil Deshmukh, Sanjay Raut, Armaan Kohli, Aryan Khan et Raj Kundra, au sein de l’IAI. Vous ne voudriez pas que même votre ennemi subisse cela.

Ajaz Khan est devenu célèbre grâce à son passage dans Bigg Boss et sa nature coquette envers Gauahar Khan, mais a été critiqué par Salman Khan pour être dans ses limites. Ajaz a été entouré de nombreuses controverses et le buzz est que l’acteur envisage de faire un film sur sa vie et le sortira sur OTT sous forme de websérie. Ajaz vit actuellement avec sa famille qu’il désirait pendant sa peine de prison.