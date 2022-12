La célébrité de Bigg Boss 16, Manya Singh, a trollé alors qu’elle pose pour des papas, les internautes disent “Urfi Javed lite”

La célébrité de Bigg Boss 16 et la finaliste de Femina Miss India 2020, Manya Singh, qui a fait la une des journaux lorsqu’elle est entrée dans la maison controversée, a récemment été vue en train de promouvoir la campagne All Lives Matter et de poser pour les papas dans une tenue clack et blanche. La vidéo de la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont commencé à la troller.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Cependant, les internautes ont trollé Manya pour sa tenue et l’ont comparée à Urfi Javed. L’un d’eux a écrit: «Voulez-vous sérieusement faire cela et faire une déclaration? Je veux dire qu’il n’y a pas d’autre moyen ? »





Le deuxième a dit, “Urfi Javed partie 2”, la troisième personne a commenté, “Urfi Javed lite.” Le quatrième a dit: “1 sec ke liye lga ki urfi Javed h.” Le cinquième a dit: “Elle a oublié de porter un talon blanc sur son pied gauche.” Le sixième a dit: “Je veux être célèbre comme Urfi lol.” La septième personne a commenté: “Ye urfi wale chochle shuru kr diye.” Le huitième a commenté: “Acche accche bigad gae est l’industrie mai.”

Manya Singh a été expulsée après avoir passé vingt-deux jours dans le Bigg Boss 16 hébergé par Salman Khan et elle n’a pas laissé sa marque à l’intérieur de la maison. En voyant la performance de Manya dans l’émission, Gauahar Khan, qui est devenue la gagnante de Bigg Boss 7, avait déclaré qu’elle “insultait le titre de Miss Inde”.

Gauahar elle-même a participé au concours de Miss Inde et a terminé à la quatrième position en 2002. S’adressant à son compte Twitter, elle avait écrit : “Miss Inde devrait signer un contrat avec leurs futurs candidats pour ne jamais utiliser leur titre comme quelque chose dont parler avec fierté”. des émissions de télé-réalité où ils se projettent en fait comme des individus négatifs et peu pensants. C’est une insulte au titre ».

“Depuis le premier jour, Manya utilise son titre comme quelque chose qui fait d’elle un être supérieur par rapport à un autre, et en fait, se comporter complètement à l’opposé dans chaque argument est dégoûtant. En tant qu’ancienne Miss Inde, je m’offusque. Vraiment s’est mal comportée, la tête haute et si bas sur son comportement”, a déclaré l’actrice de Rocket Singh.

Lors d’un entretien avec Firstpost, Manya a déclaré que Gauahar aurait dû faire attention à sa déclaration en disant : “Être finaliste de Miss Inde était ma réussite et je l’ai eue parce que je la méritais. C’est mon identité et personne ne peut la nier. Avoir une opinion sur quelque chose, c’est bien. Mais faire une déclaration sur un forum public sans connaître toute l’histoire, ce n’est pas bien. Elle aurait dû faire attention à sa déclaration, car cela peut affecter la vie personnelle et professionnelle de quelqu’un.