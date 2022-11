La célébrité de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, embrasse son rival Hasbulla Magomedov dans une vidéo virale, les internautes disent « jeunes hommes forts »

Le concurrent de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, qui a fait la une des journaux avec sa gentillesse, ne manque jamais de nous faire dire “aww”. Depuis qu’il est entré dans l’émission de Salman Khan, le chanteur a conquis les cœurs avec son accent hindi.

Non seulement lui, mais aussi son rival Hasbulla Magomedov ont fait la une des journaux après son apparition dans l’émission de Salman Khan. Maintenant, une vidéo d’Abdu et Hasbulla devient virale dans laquelle on peut les voir s’embrasser. La vidéo a attiré l’attention de tout le monde et les internautes ont loué les deux pour leur gentillesse.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « La paix au Moyen-Orient ». Le deuxième disait : “Deux beautés et deux jeunes hommes forts”, et le troisième disait : “La promotion des nains est la nouvelle tendance pour gagner de l’argent lol.” La quatrième personne a mentionné: “Abdu Hasbullah toujours fier de toi mon frère … Qu’Allah te bénisse.”

Abdu, qui serait vu partager l’espace d’écran avec Salman Khan dans la sortie de l’Aïd de l’année prochaine Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, est souvent vu s’amuser avec d’autres filles à l’intérieur de la maison Bigg Boss et cela a fait de lui l’un des candidats les plus populaires au sein de les deux premières semaines.

Sa prétention à la gloire est qu’il est le plus petit chanteur du monde car il a souffert de rachitisme dans son enfance et la situation financière de sa famille n’était pas suffisamment stable pour lui fournir un traitement médical. Cela a conduit à sa croissance corporelle ralentie; il pesait 12 kg à l’âge de 16 ans. D’autre part, Manya est un mannequin populaire originaire de l’Uttar Pradesh qui est devenu célèbre après le concours de beauté Femina en 2020.

Outre les deux célébrités ci-dessus, les autres candidats enfermés dans Bigg Boss 16 sont Sajid Khan, MC Stan, Shiv Thakare, Ankit Gupta, Shalin Bhanot, Archana Gautam, Tina Datta, Sumbul Touqeer Khan, Nimrit Kaur Ahluwalia, Priyanka Chahar Choudhary, Gautam Singh Vig et Soundarya Sharma.