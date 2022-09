La renommée de Bigg Boss 15, Donal Bisht, n’est pas étrangère aux trolls. Comme beaucoup d’autres actrices, Donal a également eu sa part de critiques brutales lorsqu’elle a publié ses photos de bikini pour la première fois sur les réseaux sociaux. En un rien de temps, elle a recueilli des commentaires négatifs sur ses photos. L’actrice a maintenant révélé que de nombreuses personnes avaient même tagué ses parents. L’incident a apporté un énorme changement dans sa perspective d’être une personnalité publique.

Dans son interview avec News18, Donal a déclaré qu’elle était très nouvelle dans l’industrie et qu’elle ne savait pas que publier une photo en bikini ferait d’elle une nouvelle. “Cela m’est arrivé. J’ai posté une photo de bikini il y a quatre ans quand je faisais de la télévision. Je n’avais aucune idée qu’elle serait exagérée et ferait la une des journaux. Le lendemain, quand je me suis réveillée et que j’ai vu tout est fini, je me disais : ‘Qu’est-ce que j’ai fait ? Je n’ai rien fait’.”

Après l’incident, Donal s’est rendu compte qu’être une personnalité publique s’accompagne d’une énorme responsabilité et que cela laisse une sorte d’impression aux personnes qui vous admirent. Elle est maintenant devenue prudente sur ce qu’elle fait car elle pense qu’elle est une personnalité sociale et devrait devenir une bonne idole pour ses fans qui la voient comme leur mentor.

Lorsqu’on a demandé à Donal de faire face à des commentaires négatifs sur ses photos de bikini, elle a dit que c’était la première fois de sa vie qu’elle était brutalement trollée en ligne. “Les gens marquaient aussi mes parents. Ma mère m’a appelée. Mais évidemment, cela dépend du type de photo. Je ne ferai rien qui ne soit pas approprié”, a-t-elle déclaré.

Bien que Donal pense que porter un bikini n’est pas mal, mais ce que vous portez et la façon dont vous le présentez fait une énorme différence. Depuis l’incident, Donal s’est abstenu de partager des photos de bikini sur les réseaux sociaux. Elle a ajouté qu’elle s’était maintenant habituée à la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux et qu’elle n’affectait plus sa paix mentale. “Les gens disent ce qu’ils veulent. Je reçois surtout des réactions positives, alors je me concentre là-dessus”, a-t-elle conclu.