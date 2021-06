La célébrité de Bigg Boss 14, Vikas Gupta, parle de la réaction de sa famille à sa bisexualité, révèle qu’il est sorti avec Pratyusha Banerjee | Nouvelles télévisées

New Delhi: Vikas Gupta de Bigg Boss 11,13 et 14 a récemment révélé des détails sur son identité bisexuelle aux membres de sa famille, sa relation amoureuse avec la défunte actrice Pratyusha Banerjee et son amitié avec Karan Kundra dans une interview avec un quotidien de premier plan.

Le producteur de télévision était assez ouvert sur ses expériences et a déclaré à Etimes que lorsqu’il avait révélé sa bisexualité à sa mère, elle voulait qu’il garde le secret car ils craignaient des réactions négatives du reste de la famille.

Il a dit : « Je pense que ma mère a eu une idée en 2015 lorsque Parth Samthaan a déposé de faux dossiers contre moi. Mais ils ne voulaient pas que je rende public, principalement parce que ma sœur était mariée à Rajkot dans une famille très orthodoxe. Vous voyez, il s’agissait de log kya kahenge. Le fait même que je n’aie pas été invité à la fête d’anniversaire de mon frère à laquelle ma mère a assisté était une preuve suffisante qu’ils ne voulaient pas s’associer avec moi parce qu’ils ont honte de la personne que je suis.

Dans la même interview, il a également révélé qu’il était sorti avec la défunte actrice Pratyusha Banerjee de la renommée de Balika Vadhu. Il a également révélé qu’elle avait appris sa sexualité avant leur rupture. Il a dit : « Pratyusha a appris cela après notre rupture. Nous avons été ensemble pendant une courte période. La raison de la rupture serait que certaines personnes lui ont dit du mal de moi. Mais je ne veux pas entrer dans le détails car elle n’est plus. J’étais très en colère contre elle après la rupture. Je l’ai évitée quand je l’ai vue sur la route une fois. Elle m’a appelé pour me demander comment je pouvais faire ça. J’aimais Pratyusha. Je voulais faire un gros projet avec elle. Hélas! ».

Enfin, parlant de Karan Kundra, Vikas a révélé que les deux étaient devenus trop grands en tant qu’amis.

« Mon équation avec Karan avait beaucoup changé avant (la rupture avec Anusha). Je pense que nous sommes devenus trop grands l’un pour l’autre en tant qu’amis. Mais il fait toujours partie de ceux qui ne m’ont pas fait de mal directement et je l’appellerai toujours si j’ai besoin de lui, » il ajouta.

Vikas Gupta est un producteur de télévision, directeur créatif, scénariste et animateur de renom. Il est surtout connu pour son apparition dans Bigg Boss 11 et l’animation de l’émission MTV Ace Of Space.

Pratyusha Banerjee, qui a été reconnue grâce à l’émission « Balika Vadhu », est malheureusement décédée le 1er avril 2016. Elle a été retrouvée pendue dans son appartement de Mumbai. L’actrice a également participé à Bigg Boss 7.