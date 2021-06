La célébrité de Bigg Boss 14, Sonali Phogat, a été massivement trollée pour sa vidéo de danse fougueuse! – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: Sonali Phogat de Bigg Boss 14 a récemment fait l’objet d’un examen minutieux et a été massivement trollée en ligne pour une vidéo de danse qu’elle avait publiée sur Instagram. Selon les commentaires, les utilisateurs étaient mécontents de son choix de vêtements par rapport à son âge et à sa position en politique.

Vendredi 11 juin, l’acteur devenu politicien s’était rendu sur Instagram pour partager une vidéo de danse amusante avec ses fans dans laquelle elle était vue vêtue d’une tenue de sport grise. Elle l’a légendé en disant: « Aujourd’hui, j’ai commencé mon entraînement après trois mois » et a également tagué le compte Instagram officiel de Salman Khan à côté,

Découvrez la vidéo virale :

Malheureusement, Sonali a reçu beaucoup de critiques pour sa vidéo de danse, car les utilisateurs lui ont fait honte d’être une politicienne et d’avoir publié des vidéos de danse. Un utilisateur a écrit : « Yeh BJP ki neta hai » avec un emoji riant, tandis qu’un autre a écrit : « Bhout Bekar lg rhi ho wese aap leader ho tmij se pess aao ».

D’autres ont commenté ses vêtements et ont écrit: « Bohot Ganda lagra dekhne me… very bad s’il vous plaît portez des vêtements d’abord. » Cependant, de nombreux commentaires ont également fait l’éloge de l’actrice et l’ont félicitée pour sa forme physique.

La candidate de Bigg Boss 14 et actrice devenue politicienne Sonali Phogat a fait la une des journaux lorsqu’elle a avoué avoir des sentiments pour son co-concurrent et acteur Aly Goni. Après cela, elle a fait face à une énorme quantité de pêche à la traîne et trouve toujours des utilisateurs commentant Aly sur ses publications.

Sonali a fait ses débuts à la télévision en 2006 en tant que présentatrice dans une émission Haryanvi sur Doordarshan. Elle a ensuite rejoint le Bharatiya Janata Party (BJP) en 2008 et a ensuite été nommée vice-présidente du BJP Mahila Morcha.