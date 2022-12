La célébrité de Bigg Boss 13 Himanshi Khurana révèle qu’elle est tombée en dépression après l’émission de téléréalité de Salman Khan; dit qu’elle a des “problèmes cardiaques”

La célébrité de la saison 13 de Bigg Boss, Himanshi Khurana, a gagné en popularité grâce à sa chimie avec Asim Riaz dans l’émission de téléréalité de Salman Khan. Récemment, la magnifique actrice est apparue dans la populaire émission de chat punjabi de Preeti Simoes intitulée Dil Diyan Gallan. L’animatrice Sonam Bajwa a eu une conversation franche avec Himanshi et les deux se sont engagées dans les conversations les plus amusantes sur sa vie personnelle et professionnelle.

Lors de l’apparition d’Himanshi dans l’émission-débat, elle a parlé de tout son cœur face à l’émission de téléréalité de Bigg Boss 13 sur la santé mentale après Salman Khan. n’était pas la réalité. Elle est tombée en dépression à cause de la négativité de la maison et a également souffert pendant près de 2 ans. Elle a révélé comment il lui a fallu près de deux ans pour s’en sortir.

Himanshi a fait face à une période difficile après Bigg Boss 13 et dit qu’une grave dépression a affecté son cœur et qu’elle avait l’habitude d’avoir des crises de panique avant d’aller aux événements et de tirer. Elle a même dit qu’elle avait dansé au mariage d’Afsana Khan et qu’elle avait eu un problème cardiaque, à cause duquel elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle a dit que participer à des émissions de téléréalité n’était pas une bonne expérience pour elle et qu’il lui a fallu beaucoup de temps pour récupérer et reconstruire sa vie.

Sur le plan personnel, Himanshi a rencontré l’amour de sa vie Asim dans l’émission de téléréalité de Salman Bigg Boss 13. Les deux ont peint la ville en rouge avec leurs photos PDA. Les doux gestes d’Asim et Himashi à l’intérieur de la maison ont fait tomber les fans amoureux d’eux. Après Bigg Boss, le couple se donne des objectifs d’amour majeurs avec leur unité. Himanshi est très occupée par ses projets dans l’industrie. Elle a fait un film punjabi Sadda Haq et a répandu sa magie à l’écran.