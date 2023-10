La célébrité Big Brother reviendra en mars – avec un budget exceptionnel de 2 millions de livres sterling pour les stars alors que la légende de la télévision de jour est en tête de la liste des personnes recherchées

CÉLÉBRITÉ Big Brother revient l’année prochaine après une pause de six ans – avec une multitude de stars controversées dans le cadre.

Les patrons d’ITV sont prêts à débourser 2 millions de livres sterling pour sécuriser, entre autres, Phillip Schofield et la prétendue maîtresse de Boris Johnson, Jennifer Arcuri.

Une source a déclaré : « Celebrity Big Brother revient et ITV veut des noms massifs pour le coup d’envoi.

« CBB est l’endroit idéal pour les stars qui surfent sur la vague d’un scandale ou sur quelque chose d’important qui se passe dans leur vie.

« Phillip Schofield est quelqu’un qu’ils vont approcher, ainsi que des personnes comme Jennifer Arcuri, qui aurait eu une aventure avec Boris.

« Ils ont beaucoup d’argent à dépenser, un peu moins de 2 millions de livres sterling.

« Le budget exceptionnel devrait permettre à au moins un ou peut-être deux grands noms de mettre le feu à la série. »

Schofield, 61 ans, a démissionné de l’émission This Morning d’ITV plus tôt cette année après avoir admis avoir eu une liaison avec un jeune employé.

La femme d’affaires américaine Arcuri, 38 ans, affirme avoir eu une liaison avec l’ancien Premier ministre Johnson alors qu’il était maire de Londres.

ITV a choisi de redémarrer la version célébrité grâce aux audiences exceptionnelles de la série actuelle.

L’émission de lancement a été regardée par 3,6 millions de personnes, en direct ou en rattrapage, selon les chiffres.

Il s’agit de l’audience la plus élevée depuis la première diffusion de l’émission de téléréalité sur Channel 4 en 2001.

La source a ajouté : « ITV voulait voir si le public était là pour le redémarrage de la série et les chiffres ont été brillants.

« La décision de ramener les stars a reçu le feu vert et ils recherchent désormais des talents. Le personnel martèle les téléphones.

« Plus la composition est controversée, mieux c’est. Ils veulent que ça revienne vraiment en force.

Celebrity Big Brother était auparavant diffusé sur Channel 4 et Channel 5 jusqu’à sa suppression en 2018.

L’ancien acteur de Coronation Street, Ryan Thomas, a remporté la série finale, qui a été embourbée dans la controverse après une vilaine dispute entre lui et la star d’Emmerdale, Roxanne Pallett.

La relance de Big Brother a été projetée sur ITV1, l’émission de téléréalité passant ensuite à ITV2 pour le reste de sa diffusion.

Les hôtes AJ Odudu et Will Best se sont révélés populaires auprès des fans et devraient présenter la version célébrité lors de sa diffusion à partir de mars.

