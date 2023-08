La célébrité 2.0 Amy Jackson brûle Internet en bikini sexy pendant les vacances aux États-Unis, regardez

Rajinikanth-starrer 2.0 renommée Amy Jackson a un énorme fan suivant sur Instagram et la plupart des vidéos et photos partagées par l’actrice deviennent virales en un rien de temps.

Rajinikanth-vedette 2.0 renommée Amy Jackson est connue pour son corps tonique et l’actrice chaude et sexy continue d’afficher ses courbes en partageant des photos et des vidéos portant des bikinis. Maintenant, Amy Jackson a mis le feu à Internet en partageant un nouveau post Instagram partagé de ses vacances à Oklahoma aux États-Unis. Amy Jackson a un énorme fan sur Instagram et la plupart des vidéos et photos partagées par l’actrice deviennent virales en un rien de temps. Amy Jackson était en Inde il y a quelques jours avec son partenaire, la star de Gossip Girl Ed Westwick.

Dans la dernière vidéo virale, Am Jackson peut être vue exhibant son corps chaud et sexy dans un bikini élégant. L’actrice a complété son look génial avec des bottes à la cheville. Partageant la vidéo sexy, Amy a écrit : « Sweet like cherry cola, Oklahoma. »

Le partenaire d’Amy Jackson, Chuck Bass, était en Inde pour soutenir le nouveau film de l’actrice Mission : Chapitre 1 – Achcham Enbathu Illaiyae. Il est à noter qu’Amy Jackson sort avec Ed depuis un certain temps maintenant. Le couple a accepté leur relation en 2022 lorsqu’ils ont assisté ensemble aux National Film Awards UK. Amy Jackson a marqué l’anniversaire d’Ed en juin avec une note sincère.

« Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie – je remercie Dieu pour toi tous les jours. Vous êtes à la maison et une aventure d’une vie tout en un. Si vous ne le savez pas déjà… ce sont les choses à votre sujet que je suis le plus reconnaissant d’avoir rendu la gentillesse la plus cool, de m’avoir fait rire pendant les moments où je voulais seulement pleurer, votre mâchoire, votre capacité à faire la sieste, votre amour constant, votre soutien , des encouragements avec les discours d’encouragement à la Tony Robbins, votre cœur immense et votre âme la plus profonde. Joyeux anniversaire, Moon Man, je t’aime », a écrit Amy.