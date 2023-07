La célèbre voyante Sally Morgan, 71 ans, épate les fans alors qu’elle se déshabille en maillot de bain noir en vacances

SALLY Morgan a séduit ses followers en partageant une vidéo en maillot de bain en vacances.

L’homme de 71 ans célébrité psychique s’est envolée pour Chypre pour une pause bien méritée et n’a pas pu résister à montrer à ses fans où elle se trouvait.

Décrivant ses vacances, Sally portait la pièce flatteuse avec une paire de lunettes de soleil et un pare-soleil.

Se précipitant pour commenter le message, un fan a écrit: « Tu es incroyable Sally. »

Un deuxième a dit: « Vous avez l’air fabuleuse Sally », tandis qu’un troisième a ajouté: « Quel renard J’AI L’AIR CHAUD xx.

En 2009, la star a subi un pontage gastrique après avoir été avertie que son poids montait en flèche pour la tuer.

Des années plus tard, elle a déclaré au panel Loose Women : « J’ai perdu beaucoup de poids. J’ai perdu 88 kilos, environ 16 pierres et demie.

« J’ai eu une petite frousse cardiaque, donc en gros c’était soit perdre du poids, soit ne pas être vraiment là. »

L’année dernière, Sally a révélé qu’elle allait sous le bistouri pour un lifting et une liposuccion.

Cela s’est produit après qu’elle se soit retrouvée avec une peau flasque après son énorme parcours de perte de poids.

« Mon cou n’est que de la peau. Ça n’a pas l’air bien et ça ne fait pas du bien », a-t-elle déclaré.

Tragiquement, en septembre 2021, Sally a perdu son mari John, 74 ans, à cause du Covid-19. Le couple était marié depuis 48 ans.

Elle a cru plus tard qu’elle avait été visitée par son futur mari par l’intermédiaire de son ALEXA.

Une source a déclaré au Sun : « John est venu voir Sally le jour de l’anniversaire de leur petit-fils.

« Elle était dans une autre pièce quand Alexa s’est allumée et a commencé à jouer sa chanson préférée – Somewhere Over The Rainbow d’Eva Cassidy.

“Sally n’a pas été surprise car des signes d’esprits apparaissent souvent pendant et autour des célébrations spéciales, mais elle a été réconfortée de savoir que John était à proximité.”

Un représentant de Sally a déclaré au Sun: « C’était agréable pour Sally de savoir que John était là alors qu’ils célébraient l’anniversaire de leur petit-fils. »

Simon Jones

Sally a une énorme base de fans en tant que médium de célébrité[/caption]