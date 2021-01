Harbin est connue comme la « ville de glace » de Chine en raison de son célèbre festival annuel de sculptures sur glace.

Cette année, les événements sur le thème de la neige ont été réduits en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que Ice and Snow World et l’Exposition de sculpture sur neige, deux des sites de festivals les plus célèbres, sont ouverts, tous les rassemblements de masse ont été annulés.

Han Zhenkun, un sculpteur de Harbin qui a participé au concours de sculpture sur glace du festival en 2018, dit que créer des sculptures sur glace est un processus magique.

Il manque l’agitation du festival qu’il a ressentie les années précédentes.

Cette année, Han et ses collègues du Heilongjiang Research Institute of Contemporary Art ont présenté une exposition de sculptures sur neige composée de plus de 40 blocs de neige de différentes tailles.