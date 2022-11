La célèbre TMKOC Babita Ji alias Munmun Dutta rencontre un accident en Allemagne, partage une photo

Babita ji alias Munmun Dutta de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, qui est l’une des actrices de télévision les plus populaires, a eu un accident en Allemagne. L’actrice qui est en vacances en Europe s’est blessée et s’est blessée au genou.





Lundi, l’actrice, qui revient désormais en Inde, a partagé cette nouvelle sur Instagram. Elle a écrit : « J’ai eu un petit accident en Allemagne. J’ai très mal au genou gauche. Je dois donc écourter mon voyage et rentrer chez moi. Elle a partagé la photo de sa blessure dans la story suivante. Pour les non-initiés, Munmum s’est rendu hier en Allemagne depuis la Suisse en train.













Dimanche, elle a partagé une vidéo d’elle en dégustant un chocolat chaud. Partageant la vidéo, elle a écrit : “Combien coûte trop de ‘chocolat chaud’ ? Eh bien, peu importe, je suppose que kyunki ‘Badi badi desho mein aisi chhoti chhoti baatein hoti rehti hai.”

Plus tôt, elle a partagé une série de photos et a écrit : “Bonjour beauté, je ne pourrais pas être plus heureuse d’être en Europe en hiver.” Babita ji alias Munmum Dutta est une amoureuse des animaux et elle exprime ouvertement son admiration pour les “amis à quatre pattes”. Plus tôt, Munmum a demandé à ses partisans de garder de l’eau pour les oiseaux et les animaux, car ils ne peuvent pas parler de leur douleur.

Sur son Instagram, Dutta a partagé une vidéo sur Instagram qui montre comment un petit éléphant a du mal à boire de l’eau à partir d’une pompe à main. Avec cette vidéo, Munmum a partagé le message qui dit : « Dans cette forte vague de chaleur, s’il vous plaît, gardez de l’eau pour les pauvres animaux et oiseaux errants (emoji main pliée). Imaginez comment survivent-ils dans cet état.

Célèbre pour Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Munmun a été arrêté et envoyé au poste de police de Hisar pour interrogatoire. La nouvelle de son arrestation s’est répandue après que les gens l’ont vue là-bas. Interrogée à ce sujet, l’actrice a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une arrestation, mais plutôt d’un “interrogatoire régulier”. Munmun a déclaré à Bollywood Bubble qu’elle avait été sondée pendant environ deux heures et demie. Les policiers ont soigneusement noté chaque détail. Elle a également souligné à quel point les agents étaient courtois et bien élevés. Elle a dit, “ont coopéré avec la police et continueront de le faire.”