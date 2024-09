La célèbre mosaïque « Rainbow Mosaic » de Squamish fait peau neuve

Cette œuvre d’art très appréciée est l’une des nombreuses à subir un lifting.

Si vous vous êtes promené récemment dans le parc Stan Clarke, vous avez peut-être remarqué que la mosaïque encastrée dans le trottoir a été bouclée.

Il s’avère qu’il y a une bonne raison à cette bande.

L’œuvre d’art public, officiellement appelée Sky Watching Mosaic Project mais plus communément appelée Rainbow Mosaic, bénéficie d’un petit lifting après près de 25 ans au sol.

« La mosaïque a subi des dommages inévitables causés par les intempéries, la circulation piétonnière et cycliste et l’équipement d’entretien du parc au fil des ans », a déclaré Rachel Boguski, porte-parole du district de Squamish, dans un courriel.

« La restauration de l’œuvre a nécessité la pose de nouveaux carreaux et le rejointoiement. Au cours des travaux, l’équipe de conservation a constaté un grand intérêt de la part de la communauté pour cette œuvre d’art. »

L’artiste Glen Andersen a créé cette œuvre entre 1998 et 1999, avec l’aide de 15 étudiants. Le groupe a demandé aux entreprises locales, aux familles, aux particuliers et aux organisations d’acheter des carreaux de mosaïque pour contribuer au projet. Les carreaux bleus représentent les groupes sociaux, les verts les familles, les jaunes le gouvernement, les oranges les entreprises et les rouges les particuliers.

Ensemble, les tuiles créent des images d’animaux sauvages, de montagnes et d’autres scènes locales.

L’année dernière, Squamish Arts and the District a achevé un projet qui a cartographié, évalué et inventorié tout l’art public de Squamish.

La mosaïque est l’une des six pièces qui ont fait l’objet de travaux de conservation à la suite de cela.

La prochaine pièce d’Hugo Franca intitulée Living Trees at the Smoke Bluffs Playground est présentée.