La célèbre Leon Gallery a besoin de 20 000 $ pour rester ouverte à Denver

La Leon Gallery d’Uptown expose ses œuvres dans sa grande vitrine de la 17e Avenue. (Ray Mark Rinaldi, spécial pour le Denver Post)

La célèbre Leon Gallery de Denver a besoin de 20 000 $ d’ici mars pour éviter une fermeture résultant de la baisse des ventes et de la disparition des subventions, ont annoncé les dirigeants cette semaine.

« Nous n’avons pas de donateur incroyablement riche qui puisse simplement faire un chèque de 100 000 $ », a déclaré Eric Nord, directeur exécutif de la galerie de 13 ans, convertie en organisation à but non lucratif en 2019. « Nous comptons donc vraiment sur notre communauté dans son ensemble pour obtenir du soutien.

La campagne #LongLiveLeon a été lancée dimanche pour récolter 5 000 $ de dons d’ici le 21 janvier et 20 000 $ d’ici le 31 mars. L’argent compensera le manque de revenus provenant des ventes, ainsi que des subventions et des fonds de fondation qui ont expiré aux côtés des fonds de secours liés au COVID. . La galerie sollicite également de l’argent auprès du district des installations scientifiques et culturelles de la région métropolitaine de sept comtés, mais cela n’arrivera pas avant l’automne, au plus tôt.

“Nous n’avons même pas reçu des montants partiels de plusieurs subventions importantes que nous (recevions) auparavant”, a déclaré le directeur exécutif Eric Dallimore. «Cela nous a frappé très durement. Nous savons qu’il y a beaucoup d’amour pour la galerie, mais cela ne paie pas les factures.

Au moment de mettre sous presse, cependant, la campagne avait récolté 12 500 $ en ligne, dépassant ainsi les attentes de ses organisateurs. Nord a déclaré qu’il pensait que 1 500 $ ou 2 000 $ auraient été plus probables.

“Cela semblait même énorme”, a-t-il déclaré, soulignant l’environnement généralement désastreux pour les galeries d’art commerciales et à but non lucratif. « Mais nous avons été enthousiasmés par la réponse. Il n’y a rien de mal avec les espaces commerciaux, mais nous n’installons pas des choses qui vont bien se vendre. Nous prenons des risques avec des artistes plus jeunes, diversifiés et stimulants, donc perdre nos subventions nous a vraiment durement touchés.

Alors que Leon reçoit généralement moins de deux douzaines de petits dons par mois de la part de sympathisants de la communauté artistique – y compris des artistes eux-mêmes, qui bénéficient chacun d’une allocation inhabituelle de 1 000 $ de Leon lorsqu’ils y exposent – ​​plus de 100 réponses instantanées à leurs appels de fonds via Instagram et un courrier électronique montrait l’étendue plus large de la galerie située au 1112 E. 17th Ave., dans le quartier City Park West de Denver.

Contrairement aux galeries qui ont fui Denver en raison des loyers élevés, y compris celles désormais basées dans le 40 West Arts District de Lakewood, Leon a réussi à conclure un accord avec son propriétaire pour maintenir les frais généraux à un niveau bas (Nord a refusé de divulguer le loyer mensuel de la galerie). Leon est également une exception géographique par rapport aux quartiers artistiques certifiés par l’État qui connaissent un trafic piétonnier constant le premier vendredi et les soirs de week-end, comme l’Art District de Santa Fe ou le River North Art District, lorsque les visites sans rendez-vous et les vernissages d’expositions fleurissent également.

« Il y a tellement de merveilleuses organisations à but non lucratif en ville, mais il doit y avoir différents niveaux de soutien pour les artistes. Il ne peut pas s’agir uniquement d’immenses musées », a déclaré Nord. « Nous nous considérons comme un point d’entrée permettant aux artistes sans expérience avérée d’acquérir une certaine légitimité. Il faut qu’il y ait de petites galeries dans le cadre de l’écosystème artistique.

La nouvelle arrive alors que les organismes artistiques et culturels à but non lucratif repensent généralement leurs stratégies pour gagner de l’argent, des campagnes de collecte de fonds de dernière minute aux locations privées qui génèrent de nouveaux revenus. Leon en propose également, ainsi que des cours de yoga réguliers, de la musique live et des lectures de poésie. Mais cela n’a pas suffi.

La galerie a récemment fonctionné avec seulement la moitié de son budget habituel de 150 000 dollars, ont indiqué les dirigeants. Mais ils n’arrêteront pas de donner aux artistes 70 % des revenus de chaque vente, ce qui va à l’encontre de la répartition 50/50 standard de l’industrie.

Avec des ventes en baisse, cela signifie moins de revenus pour tout le monde.

“Nos propriétaires sont formidables, mais ils ne sont pas en mesure d’être des créanciers”, a déclaré Dallimore. « Et au cours de la dernière année, les ventes d’art n’ont pas été excellentes dans tous les domaines. Mais après une année 2022 stagnante et une économie difficile, les choses commencent à s’améliorer.»

En plus du SCFD, Leon renforce ses demandes de subventions et s’adresse à des fondations telles que la Warhol Foundation et Bloomberg Philanthropies. S’il parvient à réunir 20 000 $ d’ici la fin mars – ce qu’il est en passe de faire – la pression diminuera au cours des prochains mois. Pendant ce temps, Nord, Dallimore et leur conseil d’administration continueront à chercher d’autres filets de sécurité.

“Eric (Dallimore) et moi-même avons fait beaucoup de travail au fil des ans sans être payés”, a déclaré Nord. « Et nous n’avons pas pu prétendre aux prêts PPP parce que nous n’avons pas vraiment de masse salariale. Mais quand vous recevez une réponse comme celle-ci, cela vous fait vraiment avancer.

