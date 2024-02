La célèbre décoratrice d’intérieur Laura Kirar parle du design contemporain

Si vous souhaitez explorer le meilleur de la scène du design d’intérieur mexicain, vous devez connaître la société basée à San Miguel de Allende. Laura Kirar. Bien qu’elle ait des racines italiennes, Kirar a habilement entrelacé l’essence de la culture mexicaine avec la sophistication contemporaine à travers ses créations uniques.

En tant que figure éminente de la scène mondiale du design d’intérieur d’avant-garde, ce qui distingue le travail de Kirar est le mélange harmonieux d’art et de design d’intérieur. Elle se considère comme une artiste qui imagine et transforme le design d’intérieur en formes sculpturales. Son style est réputé pour son élégance et elle est passionnée par la création d’espaces qui créent des expériences et des moments. Kirar pense que ses créations éveillent quelque chose chez les gens, les incitant à créer leurs propres souvenirs.

Elle s’est d’abord fait connaître en créant du mobilier conceptuel, comme des chaises volontairement inconfortables et non destinées à s’asseoir, et des fils brodés fragiles qui se désagrègent avec le temps.

Plus récemment, son travail a honoré de grandes marques, sa baignoire autoportante et son miroir pour les projets d’éclairage de Kallista et Baker Furniture étant devenus des pièces très recherchées par les collectionneurs du monde entier.

Alors qui est cet architecte d’intérieur et artiste contemporain ? Comment est-elle tombée amoureuse de l’art et de la culture mexicaine ? Dans une interview exclusive avec Mexico News Daily, Kirar parle de ses sources d’inspiration personnelles et de son lien profond avec la culture mexicaine. Elle partage également ses connaissances de la scène du design mexicain et bien plus encore.

Qui est Laura Kirar en tant que créatrice influente du monde contemporain design d’intérieur?

Je me considère comme un artiste, designer et directeur de projet. Je suis très intéressé par les matériaux, les circonstances et les environnements et surtout par les collaborations : en réalisant des projets avec d’autres esprits créatifs, artisans, artisans, cinéastes, designers et producteurs.

Aussi, je m’intéresse à l’idée de collaboration entre moi-même en tant qu’artiste et les personnes qui expérimentent mes créations, car le travail que je fais ne me concerne pas nécessairement. Il s’agit de créer un contexte dans lequel les gens peuvent expérimenter et créer leurs propres souvenirs. C’est comme créer des moments de clarté, d’impact pour les personnes qui sont dans mes intérieurs, qui utilisent mes meubles et qui expérimentent les installations. Je veux que la personne qui interagit avec ces espaces soit ramenée dans le présent, mais aussi transportée hors de la réalité où elle se trouve.

Quelles étaient vos motivations créatives lorsque vous avez commencé votre carrière et comment évoluent-elles en tant que contemporain ? décorateur d’intérieur?

Quand j’ai commencé à étudier le design industriel, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je suis allé à l’école de l’Art Institute of Chicago et ils n’avaient pas de département de design industriel, donc j’étudiais la sculpture et je faisais des sculptures en métal, et j’avais aussi un très fort intérêt pour l’architecture.

La première chose que j’ai faite a été de créer des installations et des espaces qui attireraient et stimuleraient les sens. Mais ce que je me suis retrouvé à faire, c’était de créer des sculptures pour ces espaces : je pensais beaucoup à la domesticité et à la manière dont certains objets dans une maison ou un espace communiquent une utilisation, et je voulais remettre cela en question.

J’ai aussi souvent vu les objets dans une maison ou un espace. Je ne sais pas pourquoi, mais d’une manière ou d’une autre, ils avaient aussi un genre comme une femme ou un homme, et je voulais aussi remettre en question l’interprétation domestique et les rôles domestiques, alors j’ai commencé à créer des meubles conceptuels : comme des chaises qui n’étaient pas du tout confortables et n’étaient pas destinés à être assis, ni des objets qui avaient des surfaces tissées que je tisserais moi-même mais qui se désintégreraient intentionnellement sur une période plus courte.

Il y avait donc un certain niveau d’impermanence dans les choses que je faisais. C’est en quelque sorte à travers une lentille très conceptuelle que j’ai trouvé ma voie vers un travail plus commercial et la création de meubles et de designs fonctionnels qui me mèneraient finalement sur un très long chemin de création de collections pour de plus grandes marques comme Holly Hunt, Ralph Lauren, éventuellement. Kohler Company, Baker Furniture, Arteriors Home… C’est donc un parcours très organique qui m’a conduit vers la fabrication de meubles et le design industriel.

Quelles sont vos motivations créatives en tant que créatif influent dans le monde contemporain ? design d’intérieur?

Cela depend du projet. J’ai toujours eu des projets pour des marques d’entreprise, en concevant à leur marque, en concevant à leur image, mais bien sûr en apposant mon cachet sur la collection ou la pièce. En ce moment, c’est un moment charnière pour moi parce que je boucle la boucle là où j’étais il y a peut-être 30 ans et je fais à nouveau des pièces plus conceptuelles, de la sculpture et de l’art. Je pense que ce que j’essaie de faire et de communiquer concerne mon expérience du monde, mais j’ai aussi l’impression que c’est quelque chose dans l’éther, quelque chose dans l’air qui résonne avec beaucoup de gens, pas seulement moi. Je suis très préoccupé par l’environnement, la pollution, le paysage, la langue et la culture, ainsi que par la façon dont toutes ces choses se croisent et affectent la vie des gens.

Ainsi, depuis quatre ans, je travaille la céramique et j’ai créé cette pièce appelée « Forum Glyph » et le but est que ce soit une grande table faite d’un matériau délicat et difficile à créer.

Et l’idée est que ce Forum, cette table pour huit personnes, met d’emblée leur esprit et leur corps dans un certain contexte de respect et de prudence. C’est un lieu de communication et d’échange, une table ronde, donc il n’y a pas de tête, tout le monde est là avec une répartition égale du pouvoir. Ce sont donc des choses auxquelles je pense lorsque j’imagine une pièce. Peut-être que si vous ne connaissez pas l’histoire derrière l’idée, peut-être que ces choses sont communiquées de manière très subliminale ou peut-être que les pièces sont simplement esthétiques ; Tout le monde ne connaît pas l’aspect conceptuel du travail et je pense que ce n’est pas grave.

Vous décrivez votre décoration intérieure comme une sculpture, pourriez-vous nous en dire plus et en quoi elle est particulière dans le monde contemporain. scène de design d’intérieur?

Ma façon de concevoir les espaces dépend essentiellement de la manière dont le corps va s’y déplacer. J’entre donc dans un espace que je crée pour un nouveau client et, généralement, dans les 30 secondes, je sais ce qui doit s’y passer ; c’est parce que je peux me voir moi-même et le client ou n’importe qui marcher dans l’espace, le vivre, l’expérimenter. Ensuite, la façon dont je le regarde, je pense que c’est comme créer une sculpture ou une peinture. Je l’appelle une sculpture parce qu’elle est tridimensionnelle et bien sûr, c’est un intérieur. Mais pour moi, un grand tableau est quelque chose qui a un certain niveau d’équilibre ou de déséquilibre intentionnel : l’œil voyage autour de ce plan bidimensionnel et il y a alors quelque chose qui vous donne une idée de l’architecture intérieure d’un espace. Je pense à la façon dont je créerais une sculpture avec certaines parties plus lourdes et d’autres plus légères et donnant au corps une certaine sensation dans cet espace. Vous pouvez le faire avec des couleurs, des matériaux, des textures et des objets, tout cela constitue une palette à intégrer dans le volume de l’architecture.

Quelle est votre relation créative avec le Mexique en tant qu’artiste et décorateur d’intérieur?

Sur le plan créatif, ma relation avec le Mexique est très complexe. Cela a beaucoup à voir avec le fait d’être confronté à une histoire très riche et à une culture profonde qui, à bien des niveaux, est si différente de celle avec laquelle j’ai grandi. Et puis à d’autres niveaux, il y a beaucoup de choses qui me touchent en raison de mes origines familiales italiennes. Il y a une certaine similitude dans la culture, notamment en termes de famille, qui est très similaire à la façon dont j’ai grandi. Ensuite, les proportions, les couleurs, la qualité picturale, ainsi que tout le savoir-faire et l’histoire incroyables des cultures autochtones ont été pour moi quelque chose avec lequel j’ai commencé une histoire d’amour il y a 20 ans, et je ne m’en suis toujours pas remis.

C’est toujours une inspiration pour moi, un mystère, et cela a influencé mon travail. Les relations de collaboration que j’ai eues avec les meilleurs artisans, les artisans les plus talentueux, et certainement dans les matériaux : ce sont autant d’années que j’approfondirai ici sur les techniques et les matériaux.

Quelle est la prochaine étape de votre carrière dans le cadre du scène de design d’intérieur et artiste?

Je pense que j’ai bouclé la boucle et je commence à faire plus d’art : je viens d’exposer une œuvre à Miami pendant Art Basel et je vais exposer à la Zona Maco. En même temps, je travaille toujours avec des clients, je réalise des intérieurs, je conçois des hôtels, des maisons et ma collection avec Kallista. J’ai de nouvelles collections qui sortent, et puis il y a cette autre partie de moi qui grandit et s’étend : j’ai l’impression que c’est le cœur de qui je suis, m’épanouir en tant qu’artiste.

Que diriez-vous de San Miguel de Allende, où vous avez votre studio dans le cadre du projet mexicain scène du design et de l’art?

Je dirais que je me sens très chanceux de vivre ma vie d’artiste, partageant mon temps entre San Miguel de Allende, Mérida et aussi Mexico : tous ces endroits sont incroyablement différents et donnent juste un petit peu de la diversité. cultures du Mexique.

Différents endroits m’ont beaucoup influencé, et San Miguel a été en quelque sorte un lieu instrumental pour moi pour montrer une partie du travail que j’ai fait avec des artisans au Mexique et aussi une plate-forme pour m’exprimer et mon interprétation de ce qu’est un San Miguel contemporain. on dirait que c’est toujours enraciné dans la tradition de Guanajuato. C’est Mesón Hidalgoqui a été largement publié et faisait la couverture de Condé Nast Traveler pour septembre : ce fut un grand honneur pour nous car…