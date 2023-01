La célèbre créatrice de mode Norma Kamali explique pourquoi elle ne prend jamais sa retraite

Certaines personnes attendent avec impatience la retraite pendant des années, planifiant des voyages en hiver dans des endroits chauds et de longs après-midi passés à se détendre.

Mais Norma Kamali, qui a eu 77 ans en juin, n’a pas pensé une seule fois à prendre sa retraite.

En fait, la célèbre créatrice de mode et propriétaire de Norma Kamali Inc. vient de signer un bail à long terme pour un nouveau bureau dans le quartier West Village de Manhattan.

“Je ne pense pas que vous puissiez un jour vous retirer d’une vie créative”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It. “Faire ce travail, c’est comme respirer pour moi.”

Lorsque des amis ou des collègues annoncent leur retraite, Kamali admet qu’elle devient “anxieuse”. “Je pense, ‘Dieu, pourquoi voudriez-vous faire ça?'”, explique-t-elle. “Je ne sais pas à quoi ressemblerait la retraite pour moi… mais c’est juste un point de vue différent que j’ai sur la vie, et je suis tellement reconnaissant de faire le travail que je fais. Je veux profiter de chaque opportunité que je peux dans cette vie.”

Kamali a ouvert son premier magasin à New York en 1969 avec son mari de l’époque, créant des vêtements inspirés de la mode vintage des années 1930 et 1940 ainsi que des tenues vibrantes qu’elle verrait les femmes porter dans les rues de Londres.

Son empire de la mode a depuis dépassé la petite boutique du sous-sol où elle a commencé à la construire – des célébrités telles que Mindy Kaling, Heidi Klum, Christina Aguilera et Eva Longoria ont porté ses créations sur des couvertures de magazines et des tapis rouges à travers le monde.

Pourtant, la réalisation la plus fière de Kamali n’est pas les distinctions qu’elle a reçues ou la renommée de ses créations à Hollywood : c’est être l’unique propriétaire de son entreprise et n’avoir aucune dette.

“Je me suis vraiment battue pour une vie créative et la capacité de dire non”, dit-elle. “J’ai eu beaucoup de défis intéressants en tant que femme et propriétaire d’une entreprise, comme des gens qui m’ont fait pression pour vendre mon entreprise ou faire venir un partenaire.”

“J’ai vraiment dû apprendre à gérer une entreprise sans aucun exemple ni mentor à admirer, et j’ai dû apprendre à me connecter avec mon personnel et à obtenir le même respect que les hommes obtiendraient à mon poste.”

L’humour a été et continue d’être l’une des stratégies sur lesquelles Kamali s’appuie pour établir des relations solides au travail.

“L’humour de bon goût est le meilleur moyen d’offrir des conseils, des commentaires ou même des critiques à quelqu’un sans le blesser, surtout lorsque vous voulez qu’il bénéficie des conseils tout en se sentant bien”, dit-elle.

Pour l’avenir, Kamali est ravie de continuer à travailler dans la mode aussi longtemps qu’elle le pourra. Elle dit aussi qu’elle se sent bien à l’idée de vieillir, à moins que quelqu’un n’implique que son âge entraîne des limites.

“Quand j’ai eu 65 ans, j’ai appris à faire un grand écart”, dit-elle. “Me mettre au défi, essayer quelque chose de nouveau et pratiquer la discipline jusqu’à ce que j’atteigne mon objectif m’a donné une énorme confiance que j’apporte avec moi dans mon travail… et un fort sentiment de confiance rend le succès plus probable.”

Vérifier:

Les 2 secrets simples de Norma Kamali, créatrice de mode célèbre de 77 ans, pour réussir sa carrière à long terme

Millionnaire autodidacte de 39 ans : « Le succès n’est pas possédé, il est loué. Et le loyer est dû tous les jours’

Les femmes en chiffres en 2022 : la part des femmes PDG du Fortune 500 atteint un niveau record, mais d’autres progrès stagnent

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire