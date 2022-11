La célèbre chanteuse de Flashdance Irene Cara est morte à 63 ans

Irene Cara, chanteuse et actrice récompensée aux Oscars, aux Golden Globes et aux Grammy Awards, qui a joué et chanté le titre extrait du film à succès de 1980 Notoriété puis a entonné le hit qui a marqué l’époque Flashdance… Quel sentiment à partir de 1983 Danse éclair, est mort. Elle avait 63 ans.

Son publiciste, Judith A. Moose, a annoncé la nouvelle tôt samedi sur les réseaux sociaux, écrivant qu’une cause de décès était “actuellement inconnue”. Moose a déclaré que Cara était décédée chez elle en Floride. Le jour exact de sa mort n’a pas été révélé.

“La famille d’Irene a demandé la confidentialité pendant qu’elle traite son chagrin”, a écrit Moose. “C’était une âme magnifiquement douée dont l’héritage vivra pour toujours à travers sa musique et ses films.”

Au cours de sa carrière, Cara a eu trois succès dans le Top 10 du Billboard Hot 100, dont Breakdance, Ici tout seul, Notoriété et Flashdance… Quel sentimentqui a passé six semaines au n ° 1. Elle était à l’origine de certains des hymnes pop les plus joyeux et les plus énergiques du début des années 80.

C’est la pire partie absolue d’être un publiciste. Je n’arrive pas à croire que j’ai dû écrire ça, et encore moins publier la nouvelle. S’il vous plaît partagez vos pensées et vos souvenirs d’Irène. Je vais lire chacun d’entre eux et je sais qu’elle sourira du paradis. Elle adorait ses fans. -JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh —@Irene_Cara

Elle s’est d’abord fait connaître parmi les jeunes acteurs jouant des lycéens en arts de la scène dans Alan Parker’s Notoriété, avec les co-stars Debbie Allen, Paul McCrane et Anne Mear. Cara a joué Coco Hernandez, une danseuse acharnée qui endure toutes sortes de privations, y compris une séance photo de nu effrayante.

“La luminosité de nos esprits dans l’espace dépend de notre contribution à l’éclat terrestre de ce monde. Et je veux dire être un contributeur majeur !” dit-elle dans le film.

Cara a chanté sur la chanson titre en plein essor avec le refrain – “Souviens-toi de mon nom / Je vais vivre pour toujours / Je vais apprendre à voler / Je le sens se rassembler / Les gens vont me voir et pleurer” – qui continuerait être nominé pour l’Oscar de la meilleure chanson originale. Elle a également chanté sur Ici tout seul, Confiture Déjeuner Chaud et Je chante le corps électrique.

Allen s’est rendu sur Twitter samedi pour pleurer, poster des photos d’eux ensemble et qualifiant Cara de “génie doué et magnifique. Son talent et sa musique vivront pour toujours! Souvenez-vous à jamais de son nom!”

Oscar de la meilleure chanson originale

Trois ans plus tard, elle et l’équipe de compositeurs de Danse éclair – musique de Giorgio Moroder, paroles de Keith Forsey et Cara – recevaient l’Oscar de la meilleure chanson originale pour Flashdance … Quel sentiment.

Irene Cara est considérée comme le personnage de Coco Hernandez se produisant lors d’une cérémonie de remise des diplômes dans une scène du film musical Fame, réalisé par Alan Parker en 1980. (Artistes unis/Photos d’archives/Getty Images)

Le film mettait en vedette Jennifer Beals dans le rôle d’une fille de la ville de l’acier qui danse dans un bar la nuit et espère fréquenter un prestigieux conservatoire de danse. Il comprenait la chanson à succès Maniaquemettant en vedette le personnage de Beals sautant, tournant, tapant du pied et la chanson thème à combustion lente.

“Il n’y a pas assez de mots pour exprimer mon amour et ma gratitude”, a déclaré Cara à la foule des Oscars dans ses remerciements. “Et le dernier mais non le moindre, un gentleman très spécial qui, je suppose, a tout commencé pour moi il y a de nombreuses années. À Alan Parker, où que vous soyez ce soir, je le remercie.”

Née à New York, Cara a commencé sa carrière à Broadway, avec de petits rôles dans des spectacles de courte durée, bien qu’une comédie musicale intitulée Le moi que personne ne connaît couru plus de 300 représentations. Elle a tourné dans la comédie musicale Jesus Christ Superstar comme Mary Magdalene au milieu des années 1990 et pour la comédie musicale Danse éclair elle a tourné de 2012 à 2014 avec ses chansons.

Elle a également créé le groupe entièrement féminin Irene Cara Presents Hot Caramel et a sorti un double CD avec le single Comment puis-je te faire aimer. Ses crédits de film incluent Scintillait et Cabine CC.