La célèbre chanteuse brésilienne Gal Costa est décédée à 77 ans

La soprano aux boucles sauvages de cheveux noirs était surtout connue pour avoir prêté sa voix unique à des compositions telles que “Aquarela do Brasil” (Aquarelle du Brésil) d’Ary Barroso, “Dindi” de Tom Jobim, “Que Pena” (Quelle honte) de Jorge Ben Jor ) et “Baby” de Caetano Veloso.

RIO DE JANEIRO – La chanteuse Gal Costa, une icône des mouvements de musique populaire Tropicalia et brésilien qui a connu une carrière de près de six décennies, est décédée mercredi. Elle avait 77 ans.

“Gal Costa était parmi les meilleurs chanteurs du monde, parmi nos principaux artistes pour porter le nom et les sons du Brésil sur toute la planète”, a écrit le président élu Luiz Inácio da Silva sur Twitter à côté d’une photo de lui la serrant dans ses bras. “Son talent, sa technique et son courage ont enrichi et renouvelé notre culture, bercé et marqué la vie de millions de Brésiliens.”