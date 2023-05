Acteur Akshay Kharodia a conquis les cœurs avec sa performance dans Boutique Pandya. On le voit actuellement jouer le rôle central de Dev Pandya dans l’émission Star Plus. L’acteur est assez célèbre parmi les filles pour son look charmant et ses incroyables talents d’acteur. Et sans aucun doute, sa capacité à couper un arc tranchant avec ses talents d’acteur l’a si parfaitement mené. L’acteur appartient moralement à une famille hindoue, et ses croyances envers la mythologie hindoue peuvent être vues à travers la récente célébration de sa fille bien-aimée Ruhi, où l’acteur a célébré son anniversaire dans un temple Gopeshwar vieux de 5000 ans à Badrinath.

Akshay Kharodia s’ouvre sur son intérêt pour la mythologie et le spiritisme

De telles étapes de sa part montrent à quel point il est connecté aux racines de sa culture d’où il appartient, et ce qu’il va faire actuellement est sûrement quelque chose de notable et d’immense. L’acteur va maintenant visiter 108 temples à travers l’Inde, et lorsqu’on l’interroge sur l’origine de ses croyances et de sa foi dans la mythologie hindoue, Akshay déclare fièrement : « Je m’intéresse à la mythologie depuis l’enfance parce que ma grand-mère me racontait des histoires et mes maman et papa avaient l’habitude de m’emmener aux bhajans, hawans, etc. Cela m’a donc permis d’apprendre tant de choses sur notre culture et ces choses se sont branchées sur mon subconscient depuis l’enfance elle-même, et tout d’un coup, pendant mon émission, j’ai réalisé que la vie est vraiment courte, et j’ai toujours été curieuse de connaître les histoires comme le Ramayana et le Mahabharata que j’ai entendues à cause desquelles j’ai franchi cette étape qui me permettra d’apprendre de plus en plus de choses sur notre culture et aussi fais-moi en savoir plus sur nos dieux. »

Akshay Kharodia s’ouvre sur les voyages et la visite des temples

Akshay Kharodia a également parlé de son motif pour voyager dans ces nombreux temples à travers l’Inde, dit: « Comme je voyage dans tant d’endroits, j’ai vu et été témoin de l’existence de Ravan à certains endroits. Donc s’il y avait Ravan, c’est sûr que Ram était également là. Je ne fais que relier les points entre les histoires que j’ai entendues dans mon enfance et le fait de découvrir la réalité derrière ces histoires est incroyable. Il ajoute : « Il y a des temples que les gens ne connaissent même pas, comme le temple de Tungnath, qui occupe une place très importante en termes de prière à Dieu. Je vais amener ces temples devant les gens afin qu’ils sachent l’existence de ces temples aussi. »

Partageant un incident au sujet d’avoir été blessé lorsque quelqu’un a remis en question sa foi en Lord Ram, ce qui l’a bouleversé, l’acteur de Pandya Store a déclaré : « Un jour, quelqu’un est venu et m’a dit que Ram était un personnage mythologique. Je lui ai dit comment Ram pouvait être un personnage mythologique Ensuite, il m’a dit que tout cela n’était qu’histoires et querelles. J’étais bouleversé par la suite.

Il ajoute : « Pour prouver que Ram n’est pas qu’une histoire et aussi pour apprendre à la jeune génération que ce ne sont pas seulement des histoires mais des réalités, j’ai décidé d’approfondir l’histoire. Tout simplement parce que ce ne sont pas seulement des histoires mais aussi nos anciens ancêtres. »

Il conclut : « Il y a des acteurs de mon âge qui vont en boîte et tout, mais je veux explorer ces endroits et créer une différence dans la société. Aller au temple, c’est aussi cool qu’aller en boîte. »