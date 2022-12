La célébration unique de Baraatis au mariage suscite des réactions hilarantes sur Twitter

Le mariage marque l’un des plus grands jours de la vie d’un couple. Les mariages indiens sont assez célèbres à travers le monde pour leurs rituels et leurs traditions. En plus de cela, ils sont également populaires pour leur délicieuse cuisine et leurs célébrations extravagantes. Et, une vidéo hilarante de la façon unique dont certains Baraatis célèbrent un mariage est récemment devenue virale sur Internet et en a laissé beaucoup de scissions.

Dans cette vidéo, on voit des garçons s’amuser comme des fous en frappant des récipients vides tout en dansant sur une chanson entraînante dans la salle à manger. La vidéo a été partagée le 6 décembre sur Twitter. La légende hilarante du tweet disait : « Les filles : – yha jyade instruments nahi baj rahe hai dance nhi karungi. Pendant ce temps, les garçons :- “

Pour beaucoup, le point culminant de la vidéo a été la nuée d’invités dansant leur cœur sur les airs du DJ sans aucune hésitation. Ils semblaient s’amuser en tapant sur des assiettes et des chaises pour célébrer l’heureuse occasion. Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur Twitter, elle n’a pas tardé à attirer beaucoup d’attention.

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 14 000 vues et reçu plus de 650 likes sur la plateforme de micro-blogging. Dans la section des commentaires du tweet, de nombreux utilisateurs ont partagé des réactions chatouillantes à la vidéo. Un utilisateur a souligné en plaisantant que les garçons peuvent aussi danser au son d’un générateur après quelques verres.

6 décembre 2022

Un autre a partagé une affiche du film Ek Vivah Aisa Bhi, avec Sonu Sood et Isha Koppikar.

De même, une autre vidéo d’invités d’un mariage était devenue virale sur Instagram, il y a quelque temps. Dans le clip, les invités se précipitent instantanément vers l’espace repas dès que ses portes s’ouvrent. La vidéo montrait également des serveurs s’écartant de leur chemin pour faire de la place aux invités courant vers la salle à manger.

L’un des moments forts de la vidéo pour de nombreux téléspectateurs a été de regarder une personne âgée se précipiter vers l’aire de restauration et remplir son assiette de chaque plat qui fait claquer les lèvres servi au mariage.

