La célébration sud-coréenne des Emmy Awards du “Squid Game” est modérée

SÉOUL, Corée du Sud – Les Sud-Coréens ont partagé mardi leurs félicitations sur les réseaux sociaux pour les multiples victoires de “Squid Game” aux Emmy Awards, mais la réaction générale a été modérée alors que le pays s’habitue à son rôle de plus en plus important dans le divertissement mondial.

Le maire de Séoul, Oh Se-hoon, a écrit sur Facebook qu’il était fier que les artistes sud-coréens produisent des œuvres «célébrées et soulignées avec enthousiasme par le monde entier».

Les citoyens ordinaires ont également écrit des messages de félicitations sur les réseaux sociaux. Mais certains messages critiquaient le drame, et le niveau d’exaltation était bien plus faible que lorsque “Parasite” de Bong Joon Ho est devenu le premier film non anglophone à remporter le meilleur film aux Oscars en 2020 et a remporté trois autres Oscars.