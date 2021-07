La célébration sauvage de l’entraîneur d’Ariarne Titmus après la victoire aux Jeux olympiques inspire le Meme Fest

La nageuse australienne Ariarne Titmus a battu la quintuple championne olympique Katie Ledecky des États-Unis pour remporter la médaille d’or au 400 mètres nage libre féminin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 lundi. Détentrice du record du monde, Ledecky est la force dominante de la natation féminine depuis des années depuis qu’elle a remporté le 800 libre aux Jeux de Londres en 2012 et plusieurs autres médailles d’or à Rio de Janeiro quatre ans plus tard. Alors que Titmus était heureuse après sa victoire et célébrait calmement, il semblait que son entraîneur, Dean Boxall était le plus heureux alors qu’il se déchaînait avec ses célébrations dans les gradins.

Les célébrations sauvages de Boxall ont bien sûr attiré des réactions amusantes sur Twitter.

On dirait que nous allons avoir besoin de Matthew McConaughey pour jouer Dean Boxall dans une sorte de film – Tom Eschen (@TomEschenJr) 26 juillet 2021

Gens! Trouvez-vous quelqu’un dans votre coin qui vous encouragera tout au long de la vie comme un Dean Boxall au bord de la piscine https://t.co/o04ZWl26c9– Erin Somerville (@erinbsomerville) 26 juillet 2021

Titmus affrontera Ledecky dans la piscine au 200m nage libre et au 800m nage libre plus tard.

