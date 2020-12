Dans le sport, les joueurs commencent parfois à célébrer prématurément, sentant la victoire imminente. À certaines occasions, ils se retrouvent au visage rouge car le résultat final ne leur est pas favorable. Un pilote de superbike au Brésil a dû traverser le même embarras parce qu’il avait fêté trop tôt avant de terminer la course.

Ce qui s’est réellement passé, c’est qu’André Verissimo était bien en avance sur ses adversaires pendant la course et il a enlevé ses mains du manche et s’est levé fièrement pour célébrer à l’approche de la ligne d’arrivée.

Cependant, il ne s’est pas rendu compte que ses adversaires Osvaldo Filho et Marcelo Skaf étaient juste derrière lui dans un virage. Au moment où il réalisa son erreur, il était trop tard. Finalement, Filho et Skaf ont survolé Verissimo, attrapant les deux premières places. Verissimo a terminé à la troisième place.

Malgré la perte de la course, les choses se sont terminées sur une note heureuse pour Verissimo qui a couronné le vainqueur du championnat dans la catégorie EVO. La course qu’il a perdue était la huitième et dernière course du championnat.

« J’ai essayé d’accélérer, mais (la moto) était en troisième vitesse – vraiment lente. La moto était morte et ils m’ont dépassé. Je fêtais avec mon équipe quand ils ont rattrapé », a déclaré Verissimo Nouvelles du ciel. Le coureur a ajouté qu’après avoir perdu la course, il pensait qu’il allait devenir un mème et que les gens se moqueraient de lui.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un perd une course en raison d’une célébration prématurée. L’année dernière, la cycliste australienne Lucy Kennedy avait commis une erreur similaire. Lucy semblait prête à remporter sa première tournée mondiale féminine à Piedicavallo, en Italie, mais elle a levé le bras de joie avant de franchir la ligne d’arrivée. Profitant de son erreur, la cavalière néerlandaise Marianne Vos a accéléré dans les derniers mètres pour décrocher le titre, poussant Lucy à la deuxième place.

Plus tard, l’Australien s’est tourné vers Twitter pour dire: « La leçon a certainement été apprise: sprintez toujours au-delà de la ligne et ne faites jamais la fête tôt. Ça fait mal d’être si proche de ma première victoire #WWT à #girorosa aujourd’hui, mais je peux être très heureux avec ma forme. «

Il y a quatre ans, les joueurs de cricket du Bangladesh ont été pris à la traîne après avoir célébré trop tôt dans un match contre l’Inde, mais ont finalement fini par perdre le match. L’Inde et le Bangladesh se sont affrontés lors d’un match mondial T20 en 2016. Le Bangladesh était en position de force tout en poursuivant le total. Dans la dernière finale, après avoir franchi quelques limites, le Bangladesh Mushfiqur Rahim a commencé à célébrer alors que l’équation se réduisait à deux points sur trois balles. Mais, les choses ne se sont pas avérées en faveur du Bangladesh et ils ont perdu le match d’un point.