La célébration enfantine de Sunil Gavaskar après la victoire de l’Inde sur le Pakistan en Coupe du monde est trop pure

Le cricket fait bouger l’Inde même lorsqu’il s’agit du vétéran du jeu de 73 ans, le grand Sunil Gavaskar. Maintenant, imaginez ceci, l’Inde a besoin de 16 points contre le Pakistan lors d’une rencontre de Coupe du monde T20 à l’emblématique MCG. On demande à Mohammad Nawaz, le bras gauche, de défendre le total de 160 pakistanais. Virat Kohli a retrouvé la forme de sa vie. Les frappeurs indiens ont eu du mal, mais le partenariat de 113 points entre Kohli et Hardik Pandya a donné une nouvelle vie à la foule tendue et à la pirogue de Team India.

Le dernier over a tout le drame digne d’une finale de Coupe du monde: des guichets qui tombent, des larges, un pas de balle, un six, un coup franc et bien sûr, toute l’Inde sur ses pieds. L’Inde l’a fait. Kohli est à nouveau le héros de tout le monde. Son intrépide et invaincu 82 vaut son pesant d’or.

Sunil Gavaskar, qui est chargé des fonctions de commentateur pour la Coupe du monde, célèbre la victoire historique de l’Inde le long des cordes frontalières. Gavaskar saute de joie alors que Ravichandran Ashwin frappe les pistes gagnantes – une joie que chaque enfant et chaque fan du sport dans le pays a vécue à la veille de Diwali.

La célébration par Sunil Gavaskar est d’or. pic.twitter.com/5RkFtEJ1nx — Jean. (@CricCrazyJohns) 23 octobre 2022

Regardez l’enfant comme la joie de Sunil gavaskar. #INDvPAK pic.twitter.com/FIT1IJSs40 — Cārvāka Rishi 🇮🇳 (@Rishisharmait) 23 octobre 2022

La célébration de Sunil Gavaskar en dit long sur la victoire. pic.twitter.com/extYFPA4au — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 23 octobre 2022

Cette joie, cependant, n’a pas été ressentie par les adversaires qui ont cru que l’appel sans ballon à Virat Kohli lors de la finale a renversé le match et a permis à l’Inde d’échapper de justesse à une certaine défaite.

Le skipper indien Rohit Sharma a qualifié le coup de Virat Kohli de son meilleur.

“Je pense qu’il doit certainement faire de son mieux, mais je pense que d’après la situation dans laquelle nous étions et pour remporter la victoire, je pense que ce doit être l’un des meilleurs coups de l’Inde, pas seulement son meilleur coup. Parce que jusqu’au 13e, ou nous étions tellement en retard sur le match et le taux requis ne faisait que monter et monter, mais sortir et poursuivre ce score était un effort extrêmement brillant de Virat, puis évidemment Hardik a également joué un rôle là-bas », a déclaré Rohit dans la conférence de presse d’après-match.

