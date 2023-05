La célébration du jour commémoratif d’Oswego comprend un défilé et un service commémoratif au cimetière – Shaw Local

Le défilé annuel du Memorial Day d’Oswego, parrainé par Oswego American Legion Post 675, partira à 10 h le lundi 29 mai.

Comme approuvé par le conseil du village lors d’une réunion du 18 avril, le défilé solennel en l’honneur des morts à la guerre de la nation se déroulera de l’ancien lycée Traughber dans les rues Franklin et Washington sur Polk Street, puis tournera à gauche sur Washington Street jusqu’à Jackson Street. Une fois sur Jackson Street, le défilé tournera à gauche sur Jefferson Street et se dirigera vers Main Street. Une fois sur la rue Main, le défilé passera devant le mémorial des anciens combattants dans les rues Jefferson et Main et se dirigera vers le sud à travers le quartier des affaires du village jusqu’au cimetière du canton d’Oswego, juste au nord de la route 71.

Un service commémoratif aura lieu au cimetière après le défilé. La Légion organisera un déjeuner après le service au Legion Post, au 19 W. Washington St. (Route 34).

Rejoindre la Légion dans le défilé sera l’auxiliaire de la Légion, la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Kendall, le service d’incendie d’Oswego, le service de police d’Oswego, le bureau du shérif du comté de Kendall, les fanfares de l’école secondaire d’Oswego et de l’école secondaire d’Oswego East, ainsi que des scouts et des éclaireuses. du nord de l’Illinois.

La programmation du défilé débutera à 9 h à l’ancienne Traughber Junior High School.

Le défilé du Jour commémoratif de la Légion est une tradition dans le village depuis des décennies.