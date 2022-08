La célébration du football sans soutien-gorge en Angleterre met l’accent sur la santé du sein

Lorsqu’elle est allée sur le terrain pour affronter les Allemandes lors de la finale de la Coupe d’Europe dimanche, l’équipe nationale féminine de football d’Angleterre n’avait pas seulement le soutien du pays, elle avait le soutien de soutiens-gorge de sport spécialement conçus, choisis en consultation avec des scientifiques.

Cela serait peut-être resté une arme secrète cachée sans la célébration désormais emblématique de Chloe Kelly après avoir marqué le but gagnant, ce qui a déclenché une conversation nationale dans les journaux et les ondes et une énorme augmentation des ventes de soutiens-gorge de sport.

“Coupes et trophées : comment le soutien-gorge a inspiré les joueurs à la finale d’essayage”, a lu un titre dans The Guardian. “Maintenant, apportez un soutien-gorge de sport à la maison”, a lu un autre du Times, une pièce de théâtre sur l’hymne du football anglais Trois Lions (Ça rentre à la maison).

Le grand magasin John Lewis a signalé une augmentation de 130 % des recherches de soutiens-gorge de sport après le moment victorieux et une augmentation de 15 % des ventes de soutiens-gorge de sport par rapport à la semaine précédente.

Peut-être que la dernière fois qu’un soutien-gorge de sport a eu un si grand moment dans le football, c’était en 1999, lorsque la joueuse américaine Brandi Chastain a enlevé son maillot après avoir marqué le vainqueur de la finale de la Coupe du monde contre la Chine.

En fait, Chastain a tweeté dimanche à son homologue anglais : “Je te vois @ ChloeKelly bravo.”

La star du football américain Brandi Chastain a tweeté à l’attaquante anglaise Chloe Kelly après avoir célébré son but vainqueur en arrachant son maillot – tout comme Chastain l’avait fait lors de la Coupe du monde 1999. (brandichastain/Twitter)

Bien que l’on ait beaucoup parlé du moment emblématique de la jubilation du port du soutien-gorge, il a également mis la santé des seins des femmes à l’honneur.

“Je pense que c’est absolument fantastique parce que nous passons beaucoup de temps à essayer de sensibiliser à ce domaine important de la santé des femmes”, a déclaré Joanna Wakefield-Scurr, professeure de mécanique corporelle et chef du groupe de recherche sur la santé du sein à l’Université de Portsmouth.

L’équipe de Wakefield-Scurr a consulté les Lionnes avant le tournoi pour les aider à trouver le meilleur soutien-gorge pour le travail, après que la Football Association eut appris son travail antérieur avec des athlètes olympiques.

“Ce que nous avons découvert lorsque nous travaillions avec les athlètes olympiques, c’est que les soutiens-gorge de sport peuvent avoir un avantage en termes de performances”, a-t-elle déclaré.

Amélioration des performances

Wakefield-Scurr étudie l’impact des seins sur les performances sportives depuis 17 ans. Une partie de la méthodologie consiste à demander aux athlètes de s’entraîner sans soutien-gorge pour obtenir une base de mouvement des tissus, puis à répéter l’activité avec divers soutiens-gorge de sport pour évaluer comment différents modèles peuvent potentiellement améliorer les performances.

Le groupe de recherche du professeur Joanna Wakefield-Scurr sur la santé du sein à l’Université de Portsmouth a travaillé avec l’équipe féminine anglaise pour les équiper de soutiens-gorge conçus pour améliorer leurs performances sur le terrain. (Radio-Canada)

Au laboratoire du professeur, les athlètes courent sur un tapis roulant sans soutien-gorge tandis que des capteurs enregistrent le mouvement des tissus. Ces exercices sont ensuite répétés dans une variété de soutiens-gorge de sport pendant que les chercheurs étudient comment différents soutiens-gorge créent ou restreignent le mouvement et modifient le stress sur le corps.

Les soutiens-gorge de sport commerciaux existent depuis longtemps. Un soutien-gorge “jogging” a été développé par deux femmes du New Jersey en 1977 qui ont cousu deux jock straps ensemble. Mais l’importance des soutiens-gorge dans le football, et l’application de la technologie pour les rendre meilleurs et plus adaptés aux besoins des femmes, est un développement récent.

“[Sports bras] peut améliorer votre mécanique de course, par exemple. Ils peuvent améliorer votre fréquence respiratoire, ils peuvent abaisser votre fréquence cardiaque, de sorte qu’ils peuvent vous rendre plus efficace “, a déclaré Wakefield-Scurr. “Nous avons constaté des réductions de l’activité musculaire, ce qui peut réellement aider à réduire la fatigue pendant l’activité sportive.”

REGARDER | Les chercheurs examinent l’impact du soutien mammaire sur les performances sportives :

Cette vidéo montre les mesures des mouvements mammaires enregistrées à l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, où des scientifiques étudient l’impact du soutien mammaire sur les performances sportives.

Le mauvais soutien-gorge de sport, a-t-elle dit, peut également rendre l’équilibre et la tension musculaire plus difficiles, modifier la dynamique du corps en repositionnant le tissu mammaire et le poids, ce qui peut modifier le centre de gravité des joueuses et les forcer à travailler plus dur.

“Il y a beaucoup d’implications concurrentes du point de vue de la performance en termes de repositionnement du tissu mammaire, où nous devons le mettre, comment nous devons le soutenir”, a déclaré Wakefield-Scurr.

L’équipe de recherche a découvert que les soutiens-gorge de compression, qui écrasent le tissu mammaire contre la paroi thoracique et sont couramment portés par les joueurs de football, ne sont peut-être pas le meilleur modèle pour le sport.

“En comprimant le tissu mammaire vers la paroi thoracique, en joignant en quelque sorte le sein gauche et le sein droit et en minimisant les mouvements … crée une masse plus lourde dans la région de la poitrine”, a déclaré Wakefield-Scurr.

Au lieu de cela, la recherche démontre que les soutiens-gorge qui encapsulent chaque sein séparément aident les athlètes à améliorer l’efficacité de leurs mouvements.

“C’est un tel avantage”

Dans un e-mail à CBC News, la Football Association a déclaré qu’elle accordait la priorité au travail sur la santé et la performance des athlètes féminines et qu’elle avait une multitude de projets pour soutenir l’équipe féminine d’Angleterre. Il a noté que chaque Lionne a subi des évaluations individuelles de soutien-gorge de sport avec le groupe de recherche pour trouver le meilleur soutien-gorge pour sa santé, son confort et ses performances.

L’association a déclaré qu’elle avait l’intention de continuer à utiliser toute nouvelle technologie qui profite aux joueurs sur et en dehors du terrain.

Sur un terrain de l’est de Londres, Olivia Worsfold, vétéran du football de 21 ans, qui dirige le développement féminin de son club Leyton Orient, sait par expérience comment le mauvais soutien-gorge de sport peut avoir un impact sur un joueur.

Olivia Worsfold, qui pratique ce sport depuis 21 ans, dit qu’il est bon de voir la science appliquée au football féminin. (Lauren Sproule/CBC)

“Vous avez l’air vraiment mal à l’aise. Vous finissez par vous tenir dans des positions amusantes. Peut-être que vous ne voulez pas courir. Vous savez, si vous avez une poitrine plus grosse, cela peut commencer à devenir douloureux. [Some people start] à hésiter », a-t-elle dit. « Et puis vous ne jouez pas, n’est-ce pas?

Worsfold est ravie de voir la science appliquée au football féminin.

“Nous l’utilisons pour les bottes depuis des années – [men’s star David] Beckham était célèbre, n’est-ce pas, pour avoir, comme, le détail supplémentaire dans sa botte. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas maintenant, en tant que femmes de science, l’utiliser positivement dans nos performances ? C’est un tel avantage.”

REGARDER | La vétéran du football britannique Olivia Worsfold applaudit l’accent mis sur la science dans les soutiens-gorge de sport :

La vétéran du football britannique Olivia Worsfold dit qu’avant maintenant, certaines femmes avaient honte parce qu’elles ne pouvaient pas obtenir un soutien mammaire approprié et avaient cessé de faire de l’exercice.

Worsfold a déclaré que le nouvel accent national mis sur la science des soutiens-gorge de sport pourrait ouvrir des portes aux femmes aux poitrines plus larges, qui ont souvent eu du mal à trouver du soutien et ont peut-être choisi de ne pas participer aux sports d’équipe à cause de cela.

“C’est une situation embarrassante, n’est-ce pas? Comme… ‘Je ne peux pas courir. C’est inconfortable.’ Donc, plutôt que d’essayer de résoudre un problème, ils s’en détournent simplement”, a-t-elle déclaré.

“Mais maintenant, c’est là-bas, ce n’est plus gênant. Vous savez, les femmes ont des seins, nous devons donc nous assurer que nous en prenons soin, tout comme nous prenons soin de l’autre partie de notre corps”, a déclaré Worsfold.

Wakefield-Scurr est ravie qu’au lieu d’être sexualisée, la célébration gagnante de Chloe Kelly soit considérée comme stimulante et ait suscité une plus grande sensibilisation à la technologie des soutiens-gorge de sport.

“Nous avons fait une grande enquête il y a quelques années dans laquelle nous avons constaté que la poitrine était un obstacle à l’exercice pour 17 % des femmes”, a-t-elle déclaré.

Wakefield-Scurr espère qu’avec les Lionnes mettant les soutiens-gorge de sport à l’honneur, cela pourrait changer pour certaines femmes.