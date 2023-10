La célébration du 20e anniversaire du Home of Hope Cancer Wellness Center est prévue pour le 21 octobre – Shaw Local

DIXON – Le Maison de l’Espoir Le Cancer Wellness Center marquera son 20e anniversaire avec un gala pour célébrer deux décennies de soutien aux patients atteints de cancer et à leurs familles dans la communauté de Sauk Valley.

Home of Hope est une organisation locale à but non lucratif qui offre un environnement de soutien aux patients atteints de cancer et à leurs familles, du diagnostic au rétablissement, avec des services d’éducation, d’assistance et thérapeutiques. Le gala aura lieu de 18 h à 21 h le samedi 21 octobre au centre commercial Dillon du Sauk Valley Community College, 173, route 2, Dixon. Le public est invité à y assister.

« Ce gala n’est pas seulement une célébration de notre histoire remarquable, mais aussi une occasion de nous donner la main et de poursuivre notre mission de fournir des soins constants aux patients atteints de cancer et à leurs familles », a déclaré la directrice générale de Home of Hope, Joan Padilla. «Le centre de bien-être contre le cancer Home of Hope est une lueur d’espoir depuis sa création en 2003, et cet événement témoigne de notre dévouement et de notre engagement envers cette cause.»

Les portes ouvrent à 17h30 et accueillent les invités pour une soirée chaleureuse et un esprit communautaire avec un dîner, des animations par le duo Jasmine et Perona de Chicago et la vente aux enchères de desserts. Les billets individuels coûtent 50 $ chacun ou 350 $ pour une table de huit personnes.

Les billets peuvent être achetés en appelant le 815-288-4673 ou en ligne à homeofhopeonline.org.