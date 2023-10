La célébration des Orioles organisée par Downtown Partnership aura lieu vendredi à Baltimore – Twin Cities

Mardi soir au Texas, les Orioles ont terminé l’une de leurs saisons les plus réussies de leur histoire récente – même si ce n’est pas comme l’équipe ou les fans l’auraient souhaité – avec un Défaite 7-1 contre les Rangers dans le match 3 de la série de divisions de la Ligue américaine. Vendredi à Baltimore, les fans pourront se réunir une fois de plus en portant du orange et du noir, lors d’un événement organisé par le Downtown Partnership of Baltimore.

L’événement gratuit était initialement prévu pour être un rassemblement d’après-saison, mais s’est maintenant transformé en une « célébration d’une saison vraiment spéciale », a déclaré un porte-parole du Downtown Partnership dans un e-mail au Baltimore Sun.

« Je sais que nous sommes tous un peu tristes que [the season has] prendre fin », a déclaré Susan Brown, vice-présidente du marketing et des communications de l’organisation à but non lucratif, dans une interview mercredi. « Mais nous sommes également très fiers de ce que les O ont accompli cette année. »

Vendredi, de midi à 15 heures, il y aura des rythmes de DJ Keebee, des jeux et des cadeaux de produits officiels des Orioles et des « cadeaux du centre-ville de Baltimore », ainsi que de la nourriture disponible à l’achat auprès de vendeurs, notamment 3 Jay’s Seafood & Chicken, Dream Street Cuisine et Raspberry Moments, entre autres, à l’intersection des rues East Pratt et Light.

L’Oriole Bird sera présent à une partie de l’événement Downtown Partnership, a déclaré Brown, tout comme M. Splash, le La mascotte Bird Bath Splash Zone introduite cette saison. Cependant, les joueurs des Orioles ne devraient pas y assister, a déclaré Brown.

L’événement annoncé par les Orioles le 2 octobre était initialement censé faire partie d’une série de célébrations alors que l’équipe entamait sa série éliminatoire dans l’ALDS. Si les Orioles étaient encore dans la course aux séries éliminatoires, l’événement du Downtown Partnership aurait été une sorte d’échauffement pour le match 5, qui aurait été hébergé à Oriole Park si nécessaire dans la série au meilleur des cinq.

« Cela a vraiment changé la dynamique », a déclaré Brown à propos de la saison impressionnante des Orioles qui a amené même les fans occasionnels à s’investir davantage dans le baseball. « Je ne pense pas que ce sera la dernière fois que vous nous verrez en séries éliminatoires. »

