La célébration de Streator ne dure pas alors qu’Ottawa marque les 42 derniers points d’une victoire de 42-14 – Shaw Local

STREATOR – Dans ses derniers mots après avoir nommé le terrain de football de Streator en son honneur, Doug Dieken, diplômé de Streator High et légende des Cleveland Browns, a suscité une énorme acclamation de la part de la foule importante avec la clôture, “Allons battre un butin de pirate.”

Les Pirates d’Ottawa, cependant, n’ont pas coopéré aux plans de célébration de Dieken et des Bulldogs.

Après que Streator ait marqué les 14 premiers points lors d’une ouverture impressionnante et d’un pick-6 Aneefy Ford électrisant, Ottawa a clôturé la rivalité de la Route 23 de vendredi – la troisième plus ancienne de l’État, datant de 1894 – avec 42 sans réponse contre les Bulldogs, 42-14 , au tout nouveau stade Doug Dieken.

« Streator a fait quelques jeux là-bas en première mi-temps », a déclaré l’entraîneur d’Ottawa Chad Gross, « et nous avons eu beaucoup de choses auto-infligées que nous devons nettoyer, sans poser de questions à ce sujet. … C’était une grande soirée pour Streator, le dévouement sur le terrain, la foule est dedans, et vous voyez en quelque sorte nos enfants. Comment vont-ils réagir là-bas 14-0?

“Et ils ont fait un excellent travail, regardez à l’intérieur, et c’est le caractère de cette équipe. C’est ce que j’attends d’eux, et 42 sans réponse [points]c’est juste un travail phénoménal de ces gars ce soir.

Comme il l’avait fait la semaine précédente lors d’une victoire contre Plano, Ottawa (2-0) a dominé la possession du ballon en seconde période, exécutant à un moment donné 23 jeux offensifs contre les six de Streator avant que les Bulldogs n’enchaînent quelques premiers essais au quatrième quart. avec le jeu hors de portée.

Isaiah Brown de Streator sprinte sur le terrain contre Ottawa le vendredi 2 septembre 2022 à Streator. (Kyle Russell pour Shaw Local)

La ligne offensive d’Ottawa – Michael Mills, Tanner Coglianese, Alex Perez, Henry Alexander et Payton Carretto – et les porteurs de ballon Ryder Miller (15 courses pour 103 verges, trois touchés) et Julian Alexander (13 courses pour 105 verges) ont pris le contrôle d’un match en où les Pirates ont converti 27 premiers essais en 11 de Streator et ont dépassé les Bulldogs en verges de mêlée, 431-145.

“Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour gérer nos émotions – ne peut pas être trop haut, ne peut pas être trop bas”, a déclaré l’entraîneur de Streator Kyle Tutt. “Nos gars en parlent, ce n’est pas quelque chose dont je parle, donc je pense que nos gars comprennent où nous en sommes.

« Ottawa a fait un excellent travail contenant, je pense que leur plan de match défensif était excellent, ils nous ont battus sur les équipes spéciales avec la façon dont ils contrôlaient la position sur le terrain. Lorsque vous êtes dans ces situations et que vous retournez le ballon cinq fois, quatre en seconde période ? Cela rend les choses vraiment difficiles.

Le quart-arrière d’Ottawa Colby Mortenson a couru pour 30 verges et les passes ont été 11 sur 13 pour 146 verges, deux touchés et l’interception susmentionnée. Ses principales cibles étaient Packston Miller (quatre attrapés, 93 yards et un TD) et Levi Sheehan (quatre réceptions, 40 yards et un touchdown). Garrett Cupples a enregistré 2 1/3 plaqués pour la défaite de la défense des Pirates, Sheehan a eu une interception et une passe défendue, et Conner Price a ajouté les interceptions n ° 8 et 9 de sa carrière universitaire dans une seconde mi-temps dominante.

“Après ce pick-6, tout le monde était à terre, nous n’étions tout simplement pas nous-mêmes”, a déclaré Price. “J’étais juste comme, ‘Allez, allez, vous devez vous lever, nous ne sommes pas hors de ce jeu’, et c’est exactement ce que nous avons fait. Nous avons marqué 42 points sans réponse, et nous sommes venus ici et avons fait ce que nous devions faire.

Après un démarrage rapide qui comprenait la cérémonie de dédicace suivie par Streator (1-1) prenant le coup d’envoi d’ouverture et parcourant 78 verges en neuf jeux, aboutissant à une connexion de touché de 7 verges, Christian Benning à un transfert d’Ottawa cette année scolaire, DJ Blanc, la défense des Bulldogs a ajouté un autre TD. Ford a sauté une balle profonde de Mortenson, l’a interceptée à ses 15 et l’a renvoyée à 85 mètres de la ligne de touche est pour un choix de 6. La course 2PAT d’Isiah Brown a porté le score à 14-0 en faveur des hôtes.

C’était la fin de la fête pour Streator, cependant, alors que Ford était limité à 34 verges en 16 courses, Benning a terminé 7 passes sur 20 pour 65 verges avec un touché et trois interceptions, et les Bulldogs n’ont réussi que six autres premiers essais. après en avoir converti cinq sur leur disque d’ouverture.

Streator sera de retour en action vendredi pour son match d’ouverture de l’Illinois Central Eight Conference à Herscher. Ottawa sera également sur la route vendredi, en visite à Harvard pour un croisement entre la rivière Kishwaukee et l’Interstate 8.